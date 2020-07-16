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Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками

16 июля
2020 год

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16 июля 2020
Неделю назад 23-летняя Таисия Вилкова и 33-летний Семён Серзин впервые стали родителями. Первой эту новость сообщила в своём Фейсбуке режиссёр Оксана Карас, рассказав, что актриса родила девочку.
А на днях Таисия опубликовала несколько снимков, сделанных во время беременности, рассекретила дату рождения и имя ребёнка, а также поблагодарила всех, кто её поздравил с этим важным событием.

Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками

«Люди, любимые, спасибо всем огромное за поздравления!!! У нас всё супер! 07.07.2020 на свет появился человек - Серафима Семёновна Серзина! Сима!! Любви нет предела, всех на расстоянии обнимаю, скоро выйду на связь».

Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками

Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками

Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками

Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками
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Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками фотографии
Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками фотографии
Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками фотографии
Таисия Вилкова рассказала о новорождённой дочери и поделилась архивными снимками фотографии
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