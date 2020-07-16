Марина Федункив стала жертвой домашнего насилия

Звезда сериала «Реальные пацаны» и участница шоу Comedy Woman дала интервью, вышедшее сегодня на Youtube-канале Super. В ходе разговора Марина Федункив рассказала о своем браке, обернувшимся для актрисы кошмаром наяву. На протяжении этих отношений муж-наркоман жестоко избивал ее, воровал деньги и угрожал убийством за попытки обратиться в полицию.
Как и многие жертвы абьюза в семье, Федункив столкнулась с невозможностью покинуть супруга: мешали его угрозы, ее стыд и страх испортить репутацию. Актриса призналась, что даже несмотря на многочисленные травмы, нанесенные ей мужем, она любила его. Однако Марина призывает не следовать ее примеру: «Бежать надо. И чем раньше, тем лучше», – советует она другим жертвам домашнего насилия.
Федункив также затронула тему созависимости в отношениях. Она вспоминает, что даже психологи не могли помочь ей избавиться от чувства долга перед мужем: «Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет. Потому что вы не видели, какие бывали передозы у него», – рассказывает актриса.
Однако сейчас ощущение постоянного страха позади – Марина ушла от супруга после смерти его родителей, которых актриса оберегала от больного сына. «Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», – подытожила Федункив.
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