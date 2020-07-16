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Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой

16 июля
2020 год

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16 июля 2020
С тех пор, как фигурист и актриса подтвердили свой роман, пересуды вокруг них не утихают. В частности, недавно стало известно, что Авербух планирует перестроить свой загородный дом на берегу Истринского водохранилища. Елена Родина, ведущая программы «Фигурвью» и знаток российского фигурного катания, уверена, что идея переехать в более просторный особняк принадлежала Лизе: «Если бы не Арзамасова, Илья Авербух еще лет десять жил бы в старом доме», – поделилась она с «Комсомольской правдой».

Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой

Возможно, причина расширения жилплощади кроется в том, что вместе с возлюбленными в истринском доме живет сын Авербуха Мартин. Пока неизвестно, каково его отношение к избраннице отца, однако мать Мартина, фигуристка Ирина Лобачева, кажется, не питает к Арзамасовой теплых чувств: «Я передала Илье свое мнение через нашего сына: «Мартин, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать».

Лобачева уверена, что актриса строит отношения со спортсменом исключительно из корыстных побуждений: «Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее», – заявила она.

Кстати, Ирина Лобачева не единственная, кто скептически отнесся к этому громкому роману. Уже упомянутая Елена Родина вспомнила, как в 2010 году, после выхода ледового шоу «Лед и пламень», Авербух пригласил Лизу Арзамасову вести его премию «Хрустальный лед»: «Ну какая она ведущая, девчонка же совсем была. За год до этого, в 2009, ведущей была Катя Стриженова. Понимаете уровень, да? Все очевидно».

Родина считает, что отношения Авербуха и Арзамасовой завязались еще в 2012 году, когда актрисе было 17 лет. По словам ведущей «Фигурвью», тогда их роман не афишировался из-за возраста актрисы. «На мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом, Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было», – снисходительно заключила Родина.
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Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой фотографии
Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой фотографии
Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой фотографии
Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой фотографии
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