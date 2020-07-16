Илья Авербух строит дом для Лизы Арзамасовой

С тех пор, как фигурист и актриса подтвердили свой роман
, пересуды вокруг них не утихают. В частности, недавно стало известно, что Авербух
планирует перестроить свой загородный дом на берегу Истринского водохранилища. Елена Родина
, ведущая программы «Фигурвью» и знаток российского фигурного катания, уверена, что идея переехать в более просторный особняк принадлежала Лизе: «Если бы не Арзамасова, Илья Авербух еще лет десять жил бы в старом доме
», – поделилась она с «Комсомольской правдой
».
Возможно, причина расширения жилплощади кроется в том, что вместе с возлюбленными в истринском доме живет сын Авербуха Мартин. Пока неизвестно, каково его отношение к избраннице отца, однако мать Мартина, фигуристка Ирина Лобачева
, кажется, не питает к Арзамасовой теплых чувств: «Я передала Илье свое мнение через нашего сына: «Мартин, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать
».
Лобачева уверена, что актриса строит отношения со спортсменом исключительно из корыстных побуждений: «Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее
», – заявила она.
Кстати, Ирина Лобачева не единственная, кто скептически отнесся к этому громкому роману. Уже упомянутая Елена Родина вспомнила, как в 2010 году, после выхода ледового шоу «Лед и пламень», Авербух пригласил Лизу Арзамасову вести его премию «Хрустальный лед»: «Ну какая она ведущая, девчонка же совсем была. За год до этого, в 2009, ведущей была Катя Стриженова. Понимаете уровень, да? Все очевидно
».
Родина считает, что отношения Авербуха и Арзамасовой завязались еще в 2012 году, когда актрисе было 17 лет. По словам ведущей «Фигурвью», тогда их роман не афишировался из-за возраста актрисы. «На мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом, Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было
», – снисходительно заключила Родина.
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