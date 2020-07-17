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«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове

17 июля
2020 год

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17 июля 2020
Заслуженная артистка РСФСР дала интервью изданию Starhit, в котором рассказала о своих жизненных правилах, основах своего мировоззрения и новом сериале «Андреевский флаг», где сыграла жену адмирала. Елена Игоревна происходит из семьи военных, однако новый проект Первого канала заставил ее по-новому взглянуть на актуальное состояние российской обороны. «Я стала интересоваться нашим флотом, вооружением, подводными лодками и тем, как наша страна защищает себя со стороны моря…» – призналась актриса.

«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове

Елена Проклова также похвалила своего партнера по съемкам, Анатолия Васильева: «Он и человек удивительный, и актер прекрасный. Мне вообще всю жизнь везло на хороших партнеров». Актриса также подробно описала, какие качества она ценит в людях – это, в первую очередь, совестливость и чувство долга. Особое внимание Проклова обратила на важность семейных отношений: «Если есть настоящие человеческие отношения, любовь и уважение друг к другу, то многое можно простить», – считает Елена Игоревна. Интересно, что, по мнению актрисы, простить можно и измену, главное – человечное отношение друг к другу и взаимопонимание.

Проклова призналась, что ей совершенно комфортно быть одинокой, однако она не отрицает возможности снова вступить в отношения: «У меня вообще нет запретов и закрытых тем. Я всегда с интересом жду, что же нового мне преподнесет судьба», – оптимистично заявила актриса.

«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове

Елена Игоревна во всем придерживается принципа полной свободы и в частности не считает нужным докучать советами взрослым дочерям. «Даю детям полную свободу!» – гордо декларирует Проклова.

Наконец, актриса коснулась и скандальной истории с Михаилом Ефремовым. Отец актера, Олег Ефремов, был близким другом Прокловой, так что актриса просто не могла остаться в стороне. «Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?» – прокомментировала она, не отрицая, однако, что виновник ДТП должен понести наказание.
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«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове фотографии
«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове фотографии
«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове фотографии
«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове фотографии
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