«Кайфую от одиночества»: Елена Проклова о ценностях, свободе и Ефремове

Заслуженная артистка РСФСР дала интервью изданию Starhit
, в котором рассказала о своих жизненных правилах, основах своего мировоззрения и новом сериале «Андреевский флаг
», где сыграла жену адмирала. Елена Игоревна происходит из семьи военных, однако новый проект Первого канала заставил ее по-новому взглянуть на актуальное состояние российской обороны. «Я стала интересоваться нашим флотом, вооружением, подводными лодками и тем, как наша страна защищает себя со стороны моря…
» – призналась актриса.
Елена Проклова
также похвалила своего партнера по съемкам, Анатолия Васильева
: «Он и человек удивительный, и актер прекрасный. Мне вообще всю жизнь везло на хороших партнеров
». Актриса также подробно описала, какие качества она ценит в людях – это, в первую очередь, совестливость и чувство долга. Особое внимание Проклова обратила на важность семейных отношений: «Если есть настоящие человеческие отношения, любовь и уважение друг к другу, то многое можно простить
», – считает Елена Игоревна. Интересно, что, по мнению актрисы, простить можно и измену, главное – человечное отношение друг к другу и взаимопонимание.
Проклова призналась, что ей совершенно комфортно быть одинокой, однако она не отрицает возможности снова вступить в отношения: «У меня вообще нет запретов и закрытых тем. Я всегда с интересом жду, что же нового мне преподнесет судьба
», – оптимистично заявила актриса.
Елена Игоревна во всем придерживается принципа полной свободы и в частности не считает нужным докучать советами взрослым дочерям. «Даю детям полную свободу!
» – гордо декларирует Проклова.
Наконец, актриса коснулась и скандальной истории с Михаилом Ефремовым
. Отец актера, Олег Ефремов
, был близким другом Прокловой, так что актриса просто не могла остаться в стороне. «Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?
» – прокомментировала она, не отрицая, однако, что виновник ДТП должен понести наказание.
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