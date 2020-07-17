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«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа

17 июля
2020 год

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17 июля 2020
7 июля в Высоком суде Лондона начались слушания по делу о клевете, в котором Джонни Депп выступает против британского таблоида «The Sun». И хотя формально актёр судится с изданием, по сути этот процесс представляет собой противостояние Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд, многократно обвинявшей его в рукоприкладстве. Именно на основании этих обвинений с лёгкой руки журналистов «The Sun» Депп превратился на страницах журнала в “избивателя жены”. При том, что бракоразводный процесс Деппа с Хёрд, начавшийся с этих обвинений, завершился мирным договором на условиях соглашения о неразглашении. И никаких свидетельств того, что Депп действительно поднимал руку на Эмбер, так и не появилось. Скорее наоборот: всплывают всё новые захватывающие детали их семейной жизни, в которой, судя по аудиозаписям разговоров бывших супругов, в Деппа то и дело летали сковородки, жестянки с пивом, угрозы и обидные слова.

«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа

Как ответчик, The Sun теперь вынуждены доказать правомерность утверждений Хёрд, которая присутствует на слушаниях и проходит по делу как главный свидетель защиты.
Со стороны обвинения свои свидетельские показания должны были дать по видеосвязи бывшие возлюбленные Деппа Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Обе актрисы ранее уже выступали в поддержку Джонни и публично заявляли о том, что ну никак не могут поверить в слова Хёрд. Однако в минувший четверг адвокат Деппа решил, что в показаниях по видеосвязи нет особой необходимости и предоставил их прессе в текстовом формате.

«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа

 Вайнона Райдер: «Я очень хорошо знала Джонни с давних пор. Мы были вместе четыре года, я считала его своим лучшим другом, он был мне близок как член семьи. Я расцениваю наши отношения как одни из самых значимых отношений в моей жизни.
Я осознаю важность того, что я основываюсь исключительно на собственном опыте общения с Джонни, поскольку, очевидно, я не была свидетелем его отношений в браке с Эмбер. Но, имея очень разнообразный опыт общения с Джонни, я была в абсолютном шоке, смятении и расстройстве, когда услышала эти обвинения в его адрес. Сама идея о том, что он невероятно жестокий человек слишком далека от того Джонни, которого я знала и любила.
Эти обвинения не укладываются у меня в голове. Он никогда, никогда не был жесток ко мне. Он никогда, никогда меня не оскорблял.
Он никогда не был жесток и агрессивен по отношению к кому бы то ни было в моём присутствии. Я искренне и честно знаю его исключительно как действительно хорошего человека - невероятно любящего, крайне заботливого парня, который защищал меня и людей, которых он любит. И я чувствовала себя с ним в полной безопасности.
Не хочу никого называть лжецом, но мой опыт общения с Джонни не даёт мне возможности поверить в то, что эти чудовищные обвинения правдивы».

«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа

Ванесса Паради: «Я знаю Джонни более 25 лет. Мы были парой на протяжении 14 лет и вместе растили двоих наших детей. И все эти годы я знала Джонни как доброго, внимательного, щедрого и совершенно не жестокого человека и отца. На съёмочных площадках актёры, режиссёры и остальные члены съёмочной группы обожают его за скромность и уважительное отношение к людям. А также за то, что он один из лучших актёров, которых нам довелось увидеть.
Я знаю об обвинениях, которые Эмбер Хёрд публично выдвигала против Джонни более четырех лет назад. Это совершенно не похоже на настоящего Джонни, которого я знаю. И учитывая мой многолетний опыт общения с ним, могу сказать, что он никогда не был жесток и агрессивен по отношению ко мне.
Я видела, как эти возмутительные утверждения терзали его и нанесли непоправимый ущерб его карьере. Потому что, к несчастью, люди продолжают верить этим ложным фактам.
И это очень расстраивает, учитывая, скольким людям Джонни помог в своей личной и профессиональной жизни».
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«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа фотографии
«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа фотографии
«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа фотографии
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