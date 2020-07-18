Айшвария Рай и её 8-летняя дочь госпитализированы с осложнениями от коронавирусной инфекции

После того как легенда Болливуда, 77-летний Амитабх Баччан и его 44-летний сын Абхишек Баччанбыли госпитализированы с диагнозом COVID-19, супруга Абхишека, актриса Айшвария Рай самоизолировалась дома с 8-летней дочерью Аарадхией с тем же диагнозом. Первоначально причин для беспокойства за здоровье актрисы и ребёнка не было - болезнь протекала бессимптомно. Однако уже через день у 46-летней Айшварии и Аарадхии начались проблемы с дыханием, и их срочно госпитализировали в главную больницу Мумбая.
фото: Абхишек Баччан и Айшвария Рай с дочерью
Ранее Абхишек опубликовал в своём Твиттере сообщение о своей госпитализации, заверив общественность в том, что нет никаких причин для паники: «Сегодня у меня и моего отца обнаружился коронавирус. У нас обоих болезнь проявляется легкими симптомами, но нас было решено госпитализировать. Мы проинформировали все необходимые органы, и сейчас наша семья и персонал - все проходят тестирование. Я прошу сохранять спокойствие и не разводить панику. Спасибо».
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