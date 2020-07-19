Страх и ненависть в Голливуде: Белые актёры, режиссёры и сценаристы пожаловались на «обратный расизм»

На днях на сайте британского издания Dailymail появилась огромная статья, посвященная проблеме «обратного расизма» в киноиндустрии. Авторы статьи приводят в качестве свидетельства расово-гендерного «переворота» многочисленные жалобы от «привилегированных белых» функционеров Голливуда, пожелавших сохранить анонимность. Согласно их утверждениям, на фоне новой волны феминизма и движения за права цветного населения Америки в Голливуде произошла тихая революция, в результате которой белым гетеросексуальным мужчинам средних лет будет всё сложнее трудоустроиться в киноиндустрии. «Белых актёров увольняют. Распоряжения боссов киностудий предельно ясны - только представители меньшинств (расовых и сексуальных) могут претендовать на работу. Новая волна, названная кем-то «предубеждением против белых», заставила сценаристов, режиссёров и продюсеров испытывать страх перед лицом безработицы» - говорится в статье. По словам одного из «пострадавших», сложившаяся обстановка в индустрии на данный момент «токсичнее Чернобыля» - даже самые кассовые актёры боятся высказываться на эту тему, опасаясь обвинений в расизме.
фото: Джордан Пил
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Первой ласточкой «обратного расизма» стали, по мнению авторов статьи, слова оскароносного режиссёра Джордана Пила, заявившего, что он не хочет нанимать на главную роль белого актёра: «Я просто не представляю себе ситуацию, в которой я приглашаю на главную роль в своём фильме белого чувака. Не то, чтобы я не любил белых чуваков. Но я уже насмотрелся фильмов с ними».
Один из «белых чуваков», руководящий киностудией, резонно заметил в приватной беседе с авторами статьи, что если бы какой-нибудь белый режиссёр сморозил подобное о чёрных актёрах, его карьера была бы разрушена в одно мгновение.
Десятки продюсеров, сценаристов и актёров, пообщавшихся с изданием на условиях анонимности, подтвердили информацию о том, что Голливуд накрыла колоссальная волна «обратного расизма», сделавшая местный климат не пригодным для любого белого мужчины средних лет. «Их карьеры окончены. Мы теперь нанимаем только цветных, женщин или представителей ЛГБТ - сообщества в качестве сценаристов, актёров, продюсеров, операторов, художников. Если ты белый, ты не можешь подвергать эту стратегию критике, иначе тебя сразу заклеймят «расистом» или обвинительным тоном напомнят тебе о принадлежности к «привилегированному» классу. Маятник качнулся в обратную сторону. Всех разбил паралич от страха из-за мысли о том, что любое ваше слово может быть превратно истолковано, а ваша карьера - моментально разрушена. Перешёптывания на эту тему циркулируют здесь во множестве, но в публичном поле все мы отчаянно транслируем поддержку пресловутого разнообразия и слишком напуганы, чтобы высказаться о наболевшем. Это полный крах».
Один из источников издания, номинант на премию Оскар, жалуется на то, что новые квоты на трудоустройство «угнетённых» лишили режиссёров творческой свободы выбора: «Режиссёры, как правило, имели право голоса при выборе актёров на роли в их фильмах. Но это в прошлом. Всё теперь крутится вокруг необходимости нанимать цветных. И эта директива исходит непосредственно от боссов киностудий, трясущихся за свои должности».
50-летний актёр, последние 20 лет снимавшийся в нескольких крупных телевизионных проектах, рассказал авторам статьи об одном типичном случае, произошедшем недавно. Во время прослушивания на роль в очередном проекте кастинг-директор сказал ему, что он идеально подходит на роль, но по инструкции руководства они вынуждены искать на эту роль цветного актёра. «Я понимаю, что Голливуду предстоит долгий путь до того момента, когда цветные люди будут должным образом представлены на экране. Но а мне-то что делать? Как мне платить за ипотеку и на что покупать еду? Все в ужасе. А сказать ничего не можем, потому что это приведет нас к публичному распятию».
фото: Джоди Комер
Впрочем, сегодня американским актёрам любого цвета даже не нужно подвергать критике эти настораживающие тенденции, чтобы проснуться однажды распятыми на кресте. Звезду сериала «Убивая Еву»Джоди Комер затравили в соцсетях за неправильный выбор бойфренда. Джоди угораздило влюбиться в спортсмена Джеймса Бёрка, который, о ужас, посреди демократии и свободы слова, предположительно, посмел выразить поддержку Республиканской партии (а это же рассадник расизма, шовинизма и гомофобии) и Дональду Трампу.
А вот ещё случай - актрисе Холли Берри пришлось извиняться перед возмущенной публикой за то, что она дерзнула всерьез рассмотреть предложение сыграть трансгендерного мужчину, вместо того, чтобы приложить все усилия для передачи этой роли настоящему трансгендерному человеку.
Ну и на десерт: буквально на днях борцы за социальную справедливость обвинили актёра Себастиана Стэна в расизме на основании того, что 2 года назад его возлюбленная Алехандра Ониева опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой они с подругой нарядились в японские кимоно. И неважно, что фотография была сделана на тематической костюмированной вечеринке - девушку обвинили в культурной апроприации, а снимок сочли расистским. Когда Стэн и Ониева, вместо того, чтобы рассыпаться в извинениях, начали блокировать своих обвинителей, люди, называющие себя фанатами вселенной Marvel, потребовали уволить актёра из сериалов, в которых он играет одного из марвеловских персонажей Баки Барнса.
фото: Себастиан Стэн в роли Баки Барнса
На фоне помалкивающего большинства один режиссёр все-таки решил высказаться на тему «обратного расизма», что предсказуемо обернулось принесением дежурных извинений. Нейтан Ли Буш, снимавший рекламу для таких брендов как Budweiser и Nike, раскритиковал пост в закрытой профессиональной группе на Фейсбуке. Автор поста искал монтажера, причём исключительно чернокожего. Буша возмутила подобная риторика, которую он назвал «проявлением расизма против белых»: «Посмотрите, что нас просят терпеть. Люди, открыто и с гордостью практикующие расизм - это те же самые люди, которые затыкают всем рты козырем расизма. И любой, кто посмеет им возразить, потеряет работу, его средства к существованию и мечты будут содраны с него ополоумевшей толпой».
Озвучив эту мысль, Буш ненароком доказал её резонность - один из крупнейших клиентов Буша, сеть американских ресторанов Panera Bread, поклялся никогда больше не работать с режиссёром. Буш был вынужден объясниться и принести извинения, а впоследствии и вовсе закрыл все свои аккаунты в социальных сетях.
Авторы статьи связывают этот «переворот» с двумя важными вехами последних лет: скандалом вокруг Харви Вайнштейна, породившим довольно-таки требовательное движение #MeToo, и рядом случаев полицейского произвола в отношении представителей чернокожего населения Америки, породившим не менее требовательное движение за права чёрных Black Lives Metter. Ярость сторонников которого утроилась после убийства Джорджа Флойда. Масштаб протестного движения, спровоцированного этой трагедией, достиг размеров, которые требуют определенной политической стратегии. И ушлые функционеры киноиндустрии поспешили заявить о безусловной поддержке движения Black Lives Matter. Крупнейшие студии, среди которых Disney, Warner Bros, CBS и Netflix, поклялись потратить миллионы на продвижение расового и сексуального разнообразия в кино.
Но дорога, усыпанная благими намерениями, частенько сворачивает в ад. Чего и опасаются белые профессионалы, описывающие атмосферу страха и неуверенности среди коллег своей расы.
Напоследок авторы статьи цитируют британского консерватора Дугласа Мюррея, написавшего эссе по следам скандала с Джоди Комер. Анализируя модус операнди левых радикалов в отношении идеологических оппонентов, Мюррей предостерегает общество о наступлении эры левого тоталитаризма.
фото: Дуглас Мюррей
«Нынче армия инфантильных переростков, утверждающих, что каждый должен думать с ними в унисон, врывается в наши спальни. Верите ли вы в преступность мысли? Верите ли вы в устранение одного за другим несогласных, пока у всех и каждого не останется одна-единственная точка зрения? Каждую неделю мы наблюдаем за приближением этого нового мира.
Большое количество жертв - знаменитости. Но и менее известные люди каждую неделю пишут мне о том, что они теперь тоже опасаются лишения средств к существованию. Но пока большинство предпочитает не высовываться, страшась того, что может случиться, если они посмеют высказаться против догм нового времени и продвигающих эти догмы тоталитаристов.
В последнее время наблюдается неуклонный рост конформизма. Нам всё чаще указывают на то, что нам следует говорить, слышать, видеть и знать.
Копаясь в интернете, левацкая мафия проводит свою кампанию, направленную на заглушение инакомыслящих, и добивается того, чтобы свободомыслящие люди теряли работу. И они преуспевают. Теперь эта партия «пробуждённых» хочет ворваться в наши спальни и рассказать нам о том, с кем нам позволено спать.
Возьмём, к примеру, недавнюю попытку лишить роли в сериале «Убивая Еву» актрису Джоди Комер. В чём она провинилась? Да ни в чем - она ничего не сказала и не сделала. Просто онлайн-тролли пришли в ярость, узнав, с кем она встречается. Предполагаемый виновник - американский игрок в лакросс по имени Джеймс Бёрк.
А в чём же он-то провинился? Мистер Бёрк предположительно поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа. В результате - истерика в интернете и требования активистов навсегда лишить Комер работы.
Это смехотворно. Как кто-либо может требовать, чтобы мы ограничивали себя в выборе партнёров, ориентируясь лишь на тех, кто выказывает стопроцентное согласие с идеологическими взглядами левой секты?
Тоталитарный инстинкт прокрался в нас с удивительной лёгкостью. Он представляет собой продукт мстительной левизны, которая раньше бытовала лишь в определенных университетских городках США. Однако сегодня, форсированная интернетом, эта недоделанная идеология, по характеру своему догматическая и племенная, одержимая темами расового, сексуального и гендерного реваншизма, устроила бунт. Все приличные подходы - как минимум, британский принцип честной игры -вырублены на корню.
Это абсолютно нормально иметь точку зрения и отстаивать её. Совершенно нормально недолюбливать или даже презирать некоторые идеи. С кем не бывает? Но ни у кого нет права добиваться увольнения людей или лишать их возможности трудоустроиться в отместку за их мировоззрение, а уж тем более за мировоззрение их партнёров. Это не демократично и неприемлемо. Это самый что ни на есть фашизм».
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