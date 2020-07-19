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Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина

19 июля
2020 год

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19 июля 2020
Два года назад артист балета и кино Сергей Полунин, переживая непростой период в своей жизни, шокировал общественность рядом публикаций в соцсетях. Получив российское гражданство, Полунин начал транслировать поддержку президента РФ Владимира Путина и даже сделал на груди татуировку с его портретом. Чем совершенно обескуражил своих многочисленных поклонников по всему миру, часть которых восприняла этот поступок как манифестацию политики нетерпимости и неуважения к демократическим ценностям. И как будто в подтверждение их подозрений, Полунин выстрелил в аудиторию рядом публикаций, в которых крайне резко высказался о негативном отношении к ожирению и пропагандировал гетеросексуальные отношения как истинно верные. Все эти онлайн-выходки не прошли незамеченными - Парижская опера отказалась работать с артистом из-за его высказываний.

Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина

По иронии судьбы этот кризис компенсировался появлением в жизни Сергея возлюбленной - фигуристки Елены Ильиных, которая в марте родила артисту сына по имени Мир. Видимо, за недолгий период отцовства Сергей остепенился и понял что, чтобы иметь возможность работать за рубежом и кормить семью, необходимо уважать ценности разных культур.
Неделю назад очередная публикация артиста в Инстаграме вызвала небывалый ажиотаж. Полунин поделился фотографиями с бекстейджа модной съёмки. И внимательные поклонники заметили, что с груди артиста исчезла физиономия Владимира Путина. Это загадочное исчезновение артист прокомментировал на пресс-конференции фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Оказалось, что он и не думал избавляться от татуировки, а просто её замазал.

Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина

«Если когда-нибудь я буду сводить свои татуировки, то портрет Путина станет последним из того, что я удалю. Для меня странно, что случился такой ажиотаж. Я много путешествую и уважаю традиции стран и журналов, для которых я снимаюсь. Если меня просят что-то замазать, мы наносим специальную краску, чтобы кожа была чистой. Некоторые фотосессии просто не хотят быть связаны с политикой. Вот и все», - заявил артист.
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Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина фотографии
Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина фотографии
Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина фотографии
Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с портретом Путина фотографии
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