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Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

19 июля
2020 год

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19 июля 2020
Внук Катрин Денев и ее первого гражданского мужа, режиссера Роже Вадима на днях был арестован. 32-летнего Игоря Вадима французская полиция заподозрила в связях с итальянской мафией и в подделке денег.

Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

Всего по всей Европе в рамках спецоперации Европола «Нерон» были задержаны 44 человека, включая Игоря Вадима. Операция направлена на пресечение деятельности каморры - неаполитанской преступной структуры.
На данный момент Игорь находится под стражей. Ему предстоит экстрадиция в Италию, где и состоится суд. Однако какова роль Игоря в деяниях преступной группировки – пока неизвестно.
Сегодня в кланах каморры в Неаполе и Казерте состоит примерно 4500 человек. Члены банды отличаются крайней жестокостью. Основная деятельность группировки сбыт наркотиков. Однако с недавним пор они освоили производство и распространение поддельных купюр номиналом в 50 евро. Европол уже изъял фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, а также 8,3 миллиона евро в подлинных купюрах.
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Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией фотографии
Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией фотографии
Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией фотографии
Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией фотографии
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