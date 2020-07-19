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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

19 июля
2020 год

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19 июля 2020
У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй сын, имя которого звездные родители пока не разглашают. Напомним, пара уже воспитывает сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь некоторые даже не подозревали о беременности 38-летней Бил. На руку Джастину и Джессике сыграла пандемия коронавируса. Последний раз они появлялись на публике в феврале этого года. А во время самоизоляции Джессика мастерски скрывала свое интересное положение от подписчиков.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз
фото: Джастин и Джессика с сыном Сайласом
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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз фотографии
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз фотографии
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз фотографии
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз фотографии
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