Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй сын, имя которого звездные родители пока не разглашают. Напомним, пара уже воспитывает сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года.
Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь некоторые даже не подозревали о беременности 38-летней Бил. На руку Джастину и Джессике сыграла пандемия коронавируса. Последний раз они появлялись на публике в феврале этого года. А во время самоизоляции Джессика мастерски скрывала свое интересное положение от подписчиков.
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