«Это было абсолютно неожиданно»: Мария Порошина о разводе с Ильёй Древновым и рождении пятого ребёнка

«Пришел такой период, видимо, он приближался медленно - и последнее время были некие вопросы, споры. Наверное, они возникают во всех парах. Но мы не выдержали это испытание и приняли решение разойтись. В никуда к никому. Просто решили не быть друг с другом. Были мысли о воссоединении, были мысли, что можем начать все сначала. К сожалению, у нас это не вышло. И в январе месяце, после Нового года, я подала на развод. Мы не хотели этого делать год… Я не требовательный, мягкий, всепрощающий человек. В этом моя беда. Надо указывать на какие-то вещи, сразу их исправлять и говорить честно. Из-за своей мягкости какие-то вещи упустила. В разводе виноваты оба. Характеры, некая непримиримость с чем-то сделали свое дело. Мы не шли на уступки. Мы любили друг друга с Ильей, и эти 17 лет принесли много чего хорошего. Я благодарна за эти отношения, за то, что у нас такие прекрасные дети».
О рождении сына Андрея
«Я, наверное, должна была сохранить брак… Но все что не делается - все делается для чего-то. И через 5 месяцев после нашего расхода я забеременела. Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений. Конечно же, ребенок должен был родиться, и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик, и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми».
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