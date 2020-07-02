«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI

Сергей Шнуров
занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
«Судьба моя сделала очередной поворот, и вот я стал продюсером большого международного телеканала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям? С прежней отдачей и фантазией я буду заниматься созданием актуального контента теперь и для канала.
Все экспериментальные идеи и формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Спасибо за доверие, мы многое сможем вместе»
, - анонсировал Шнуров в своём официальном видео-обращении.
А позже выдал на эту тему стишок:
Смотри в оба не зевай,
В этой драке нету правил.
Пока кто-то что-то правил,
Шнуров влез в RTVI
Жил канал такой тихонько,
Никого не телепонькал.
Жиденько текла струя,
Но теперь здесь главный я
Предложение занять этот пост артист получил лично от владельца RTVI Микаэля Исраеляна. Задачей Сергея будет "объединение миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт”. В его обязанность будет входить формирование общей креативной стратегии развития канала, определение сетки вещания и участие в создании новых программ.
обсуждение >>