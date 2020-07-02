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«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI

2 июля
2020 год

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2 июля 2020
Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.

«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI

«Судьба моя сделала очередной поворот, и вот я стал продюсером большого международного телеканала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям? С прежней отдачей и фантазией я буду заниматься созданием актуального контента теперь и для канала.
Все экспериментальные идеи и формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Спасибо за доверие, мы многое сможем вместе», - анонсировал Шнуров в своём официальном видео-обращении.



А позже выдал на эту тему стишок:

Смотри в оба не зевай,
В этой драке нету правил.
Пока кто-то что-то правил,
Шнуров влез в RTVI

Жил канал такой тихонько,
Никого не телепонькал.
Жиденько текла струя,
Но теперь здесь главный я

Предложение занять этот пост артист получил лично от владельца RTVI Микаэля Исраеляна. Задачей Сергея будет "объединение миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт”. В его обязанность будет входить формирование общей креативной стратегии развития канала, определение сетки вещания и участие в создании новых программ.
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«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI фотографии
«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI фотографии
«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI фотографии
«Теперь здесь главный я»: Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI фотографии
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