Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев рассказали об отношениях на карантине

«Мы пара, которая должна разойтись, потому что вернувшийся после конца карантина из заграничной поездки персонаж Дмитрия сообщает моему персонажу, что не все так радужно, как было, и произошла измена. И мой персонаж естественно хочет выгнать персонажа Дмитрия из нашей общей съемной квартиры. Но, как только она открывает дверь, там оказывается товарищ в химзащите, который сообщает, что персонаж Дмитрия вынужден остаться с моим персонажем на двухнедельный карантин».
По словам актрисы, рассорившуюся пару было совсем несложно сыграть. Важно только помнить, что не нужно переносить личные отношения на экран. Дмитрий согласился с Анной и сообщил, что участие в съемках стало интересным опытом.
«Это интересный опыт, потому что это живые отношения. Но ничего такого криминального нет, потому что мы играем изначально двух любящих людей».
Кстати, актеры сообщили, что самоизоляцию тоже провели вместе. Оба уделили время своим хобби: Анна читала, а Дмитрий играл в компьютерные игры. Чиповская сообщила, что у нее нет особых предпочтений в литературе, она читает буквально все.
«Я читаю все подряд - захожу в книжный магазин и, что привлечет. Последнее, что я прочитала, это «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
Дмитрий заявил, что обожает шутеры.
«Я люблю в основном шутеры. Мы созваниваемся с друзьями онлайн и прекрасно проводим время. Творчески. Сейчас хочу скачать The Last of Us 2».
обсуждение >>