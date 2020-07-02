Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене

В Ивановской области состоялась церемония закрытия Международного Кинофестиваля имени Андрея Тарковского
«Зеркало». Ведущей мероприятия выступила Ольга Бодрова
, внучка президента фестиваля Сергея Бодрова
, дочь Сергея Бодрова-младшего
. Соведущим девушки стал Юрий Колокольников
.
Ольга призналась, что она впервые ведет церемонии, хотя за ее плечами и законченный актерский факультет ГИТИСа.
«Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов».
Из-за пандемии коронавируса в этом году кинофестиваль прошел в формате zoom-конференции. При этом ведущие вещали прямиком из Юрьевца — родины кинорежиссера Андрея Тарковского. В анонсе церемонии было также отмечено, что Ольга Сергеевна впервые проводит мероприятие для большого количества людей, да и в целом впервые появляется на публике в качестве ведущей.
«Смотрите церемонию закрытия «Зеркала» в 21.00. Хотя бы потому, что ее проведет Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова — младшего. Это будет ее первое появление на публике. Ольга Сергеевна уже в Юрьевце, и она очень похожа на отца».
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