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Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене

2 июля
2020 год

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2 июля 2020
В Ивановской области состоялась церемония закрытия Международного Кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Ведущей мероприятия выступила Ольга Бодрова, внучка президента фестиваля Сергея Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Соведущим девушки стал Юрий Колокольников.

Ольга призналась, что она впервые ведет церемонии, хотя за ее плечами и законченный актерский факультет ГИТИСа.

«Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов».

Из-за пандемии коронавируса в этом году кинофестиваль прошел в формате zoom-конференции. При этом ведущие вещали прямиком из Юрьевца — родины кинорежиссера Андрея Тарковского. В анонсе церемонии было также отмечено, что Ольга Сергеевна впервые проводит мероприятие для большого количества людей, да и в целом впервые появляется на публике в качестве ведущей.

«Смотрите церемонию закрытия «Зеркала» в 21.00. Хотя бы потому, что ее проведет Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова — младшего. Это будет ее первое появление на публике. Ольга Сергеевна уже в Юрьевце, и она очень похожа на отца».

Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене

Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене

Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене

Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на сцене
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