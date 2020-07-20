Оливер Стоун раскритиковал Голливуд за излишнюю чувствительность и осторожность

73-летний американский режиссер Оливер Стоун
дал интервью The New York Times Magazine, в котором признался, что ему категорически не нравится нынешние особенности кинопроизводства в Голливуде. Стоун заявил, что не торопится работать над мейнстримными лентами, ведь сейчас в Голливуде царят условия, в которых невозможно работать спокойно.
«Голливуд сейчас: ты не можешь снять фильм без советника по COVID-19 и без консультанта по чувствительности. Это нелепо»
, — заявил Стоун.
Оливер Стоун также выразил сомнение в компетентности Академии кинематографических искусств и наук, которая «перебарщивает с политкорректностью».
«Академия меняет свое мнение каждые пять, десять или два месяца. Это не тот мир, в который я стремлюсь вновь окунуться. Я никогда не видел его таким безумным. Это как чаепитие в «Алисе в Стране чудес», — отметил режиссер.
По мнению Оливера, Голливуду грозит серьезное удорожание кинопроизводства. В том числе из-за необходимости соблюдать меры против распространения новой коронавирусной инфекции.
«Знаете, я только что прочитал кое-что. Сейчас фильмы будут очень дорогими, потому что нужно принимать все эти меры предосторожности: и 50-дневный съемочный период становится 60-дневным, а актеры должны соблюдать социальное дистанцирование»
.
Сейчас Стоун работает над несколькими документальными проектами. В их числе и продолжение истории об убийстве Джона Кеннеди. Первый фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» режиссер выпустил в 1991 году. Картина получила признание в виде двух «Оскаров», «Золотого Глобуса» и премии BAFTA.
«С тех пор, как в 1991 году вышел фильм, появилось довольно много нового материала, который люди практически проигнорировали. Это адская история»
, — сказал Стоун.
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