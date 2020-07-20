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Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов

20 июля
2020 год

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20 июля 2020
Команда «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым представила свое новое творение - клип на песню группы Cream Soda «Сердце Лед».

Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов

В клипе Никита Кукушкин предстает в роли антропоморфного рептилоида, который похищает солистку Cream Soda Анну Романовскую прямо во время концерта. Прийдя в сознание, она становится удивительно похожей на Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов» и празднует помолвку со своим похитителем. Однако тут появляется борец с рептилоидами Сергей Дружко и нарушает семейную идиллию людей-ящеров.
Напомним, что «Чикен Карри» уже работали с группой Cream Soda. Команда сняла клипы на их нашумевшие хиты «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок».

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Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов фотографии
Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов фотографии
Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов фотографии
Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов фотографии
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