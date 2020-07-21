Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер Стивен Сигал
, спевший дуэтом с Григорием Лепсом
, прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр и Байкал. Об этом сообщает ТАСС
.
Актер проведет в Бурятии неделю. Во время поездки Сигал собирается посетить Иволгинский дацан, познакомится с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал.
Стивен хотел бы побывать и на острове Ольхон — единственном населенном острове озера. В сообщении пресс-службы также говорится о намерении актера провести тренировку со спортсменами республики прямо в храме.
«Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ. В планах у знаменитого гостя - посещение центра буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинского дацана, где он намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе».
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