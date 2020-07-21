«Как же я орала!»: Светлана Светличная рассказала о сотрясении мозга

В интервью изданию «Собеседник
» Светлана Светличная
рассказала, как получила сотрясение мозга во время интервью.
Актриса вспоминает, как поплатилась за свою доброту и решила дать интервью около подъезда.
«Ко мне нежданно-негаданно нагрянула съёмочная группа, а тут парни незнакомые. Норовят в мой подъезд попасть. «Светлана Афанасьевна, мы к вам». «У меня свои планы, я вас не ждала». Но они меня не слушали, а стали расчехлять свою аппаратуру. «Нам пару слов, нам пару слов», – тараторили они. Ладно, думаю, останусь. Ребята всё-таки через весь город ехали, задание им дали, с них спросят».
На Светлану Светличную упала часть аппаратуры, актриса почувствовала сильнейшую боль.
«Разместились мы на лавочке, в квартиру я всё-таки не впустила. Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала».
Журналисты не оказали Светлане никакой помощи и уехали. Спустя некоторое время после просьб Светличной разобраться в случившемся к артистке пришел молодой человек, принес свои извинения, конверт с деньгами, торт и букет цветов.
«Парни прыгнули в машину и уехали. Не помню, как я оказалась дома. На следующий день, собрав силы, я позвонила директору нашей Гильдии артистов Валерии Гущиной. Ко мне сразу же приехал сотрудник Гильдии. Валерия немедленно написала письмо руководству этого канала с целью разобраться в ситуации, но ответа от них нет. Спустя несколько дней ко мне пришёл молодой человек Миша. Он вручил мне букет красных роз, творожный торт и конверт, в котором лежали 15 000 рублей…»
Светличная объяснила, что отказалась от госпитализации и проходит лечение дома, так как у актрисы есть кот Фил, за которым тоже нужно ухаживать.
«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело. Мне выписали три вида лекарств. От госпитализации отказалась, так как моего кота Фила не на кого оставить. В поликлинике меня узнают, хотят со мной фотографироваться. Мне приятно, что я доставляю людям радость. Врачам огромное спасибо, они со всем вниманием ко мне относятся».
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