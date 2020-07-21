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«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус

21 июля
2020 год

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21 июля 2020
Иван Охлобыстин, недавно оказавший поддержку Михаилу Ефремову, решил вступиться и за Кристину Асмус. Актер дал интервью порталу «7 Дней». В нем он рассказал об отношении к Кристине, ее ролям, личной жизни и карьере.

«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус

Хотя Иван заявил, что не хотел бы рассуждать о разводе Асмус с Харламовым, Охлобыстин всё же подчеркнул, что восхищается Кристиной и в любом случае всегда будет за нее вступаться. Актер подчеркнул, что девушка всего добилась сама, а это достойно уважения.

«Я Кристиной восхищаюсь, она красивая. Человек очень душевный и может помочь по хозяйству. У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме «Текст», я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня «родственник», и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться. Я «Текст» не стал смотреть на всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа - это душа чистого, красивого ребенка. Судьба у нее непростая. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее вступаться, она клевая».

Охлобыстин отметил, что Асмус очень трудолюбива. Однако из-за своей детской наивности Кристине приходится тяжело.

«Я зову ее «звездочка в стальном орешке». Я помню, она сдавала за несколько курсов экзамены и забивалась в угол со своими учебниками, а ее за это ругали. Кристина дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане. И она прекрасная актриса, только ей правильно нужно все объяснятъ. Она очень доверчива, ребенок в душе. Став мамой, она, конечно, повзрослела, но осталась тем же классным человеком, каким была».
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«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус фотографии
«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус фотографии
«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус фотографии
«Я зову ее «звездочка в стальном орешке»: Иван Охлобыстин о Кристине Асмус фотографии
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