Дмитрий Шаракоис работает официантом в Лондоне

Звезда «Интернов
» Дмитрий Шаракоис
переехал в Лондон и стал работать официантом. Актер также ведет блог, в котором рассказывает своим подписчикам, как переехать в другую страну.
Шаракоис окончил ГИТИС, а после долго работал в Театре на Малой Бронной
и в театре Маяковского
. Периодически он принимал участие в съемках фильмов и сериалов, но настоящую славу ему принесла роль Бори Левина в «Интернах».
В 2019 году актер переехал в Лондон. Сначала он работал на стройке, а затем устроился официантом в популярный ресторан ZIMA. Артист ничуть не стесняется этой работы, поскольку сегодня это часть его новой жизни. В свободное время он гуляет по Лондону и ведет социальные сети. Дмитрий регулярно рассказывает поклонникам о способах переезда в Европу.
Периодически Шаракоис возвращается в Москву, чтобы принять участие в пробах на новые роли или сыграть в спектаклях. Забрасывать актерскую карьеру в России полностью он не намерен, хотя и связывает свое будущее с жизнью в Европе.
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