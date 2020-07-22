Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков

19 июля в рамках IV фестиваля нового российского кино Горький Fest состоялась премьера комедии Яны Гладких«Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли. Главная героиня Полина - красивая девушка, которая почему-то этого не понимает. И только сильно ударившись головой, она получает возможность посмотреть на себя совершенно другими глазами и начать расчехлять свою внутреннюю богиню. Симптоматично, что в оригинальной американской комедии «Красотка на всю голову» главную роль исполняла комикесса Эми Шумер, внешность и фигура которой действительно не отвечает никаким негласным стандартам шоу-бизнеса. В отличие от внешности стройной Юлии Александровой.
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