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Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков

22 июля
2020 год

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22 июля 2020
19 июля в рамках IV фестиваля нового российского кино Горький Fest состоялась премьера комедии Яны Гладких «Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли. Главная героиня Полина - красивая девушка, которая почему-то этого не понимает. И только сильно ударившись головой, она получает возможность посмотреть на себя совершенно другими глазами и начать расчехлять свою внутреннюю богиню. Симптоматично, что в оригинальной американской комедии «Красотка на всю голову» главную роль исполняла комикесса Эми Шумер, внешность и фигура которой действительно не отвечает никаким негласным стандартам шоу-бизнеса. В отличие от внешности стройной Юлии Александровой.

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков
фото: Яна Гладких и Юлия Александрова

Премьеру посетили Михаил Пореченков, Анна Чурина, Ирина Безрукова, Егор Корешков и другие.

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков
фото: Ирина Безрукова

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков
фото: Анна Чурина с дочерью

Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков
фото: Оксана Михеева и Михаил Пореченков

«Красотка в ударе» в прокате с 13 августа.

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Красотка в удареКрасотка на всю голову

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Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков фотографии
Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков фотографии
Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков фотографии
Красотка в ударе: Юлия Александрова, Ирина Безрукова и Михаил Пореченков фотографии
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