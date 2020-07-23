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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце

23 июля
2020 год

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23 июля 2020
21 июля в московском «Крокус Сити Молле» состоялось первое после пандемии крупное светское мероприятие - вечеринка по случаю открытия pop-up-бутика итальянского ювелирного бренда Bvlgari. Среди гостей вечера были замечены Рената Литвинова, Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Любовь Толкалина и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Юлия Хлынина
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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
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