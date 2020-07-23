Екатерина Волкова победила смертельную болезнь

Екатерина Волкова
еще в январе этого года призналась, что ведет борьбу со смертельной болезнью
. Теперь актриса написала пост в Instagram, в котором сообщила, что победила гепатит С.
Волкова заявила, что принимала совсем недорогой препарат из Индии. Спустя 12 недель лечения болезнь отступила.
«Друзья! 12 недель лечения гепатита С позади, и вот результат — 0! Нет гепатита — все! Точка! Болезнь излечима! Спасибо всем за сопереживания и волнения! А тем, кто еще не победил этот недуг, — вперед! Все у вас получится. Будьте здоровы, верьте и идите навстречу выздоровлению и счастливой здоровой жизни. Спасибо всем за поддержку, а моей любимой Индии за лекарство, которое и правда исцеляет за небольшие деньги. Здоровья всем и радости. Ура!»
Поклонники актрисы поздравили ее с выздоровлением и пожелали Екатерине, чтобы беды обходили ее жизнь стороной.
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