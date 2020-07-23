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Екатерина Волкова победила смертельную болезнь

23 июля
2020 год

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23 июля 2020
Екатерина Волкова еще в январе этого года призналась, что ведет борьбу со смертельной болезнью. Теперь актриса написала пост в Instagram, в котором сообщила, что победила гепатит С.

Екатерина Волкова победила смертельную болезнь

Волкова заявила, что принимала совсем недорогой препарат из Индии. Спустя 12 недель лечения болезнь отступила.

«Друзья! 12 недель лечения гепатита С позади, и вот результат — 0! Нет гепатита — все! Точка! Болезнь излечима! Спасибо всем за сопереживания и волнения! А тем, кто еще не победил этот недуг, — вперед! Все у вас получится. Будьте здоровы, верьте и идите навстречу выздоровлению и счастливой здоровой жизни. Спасибо всем за поддержку, а моей любимой Индии за лекарство, которое и правда исцеляет за небольшие деньги. Здоровья всем и радости. Ура!»

Поклонники актрисы поздравили ее с выздоровлением и пожелали Екатерине, чтобы беды обходили ее жизнь стороной.
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