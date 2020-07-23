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СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться

23 июля
2020 год

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23 июля 2020
Западные СМИ сообщают о помолвке Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус.

СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться

О помолвке звезд заговорили еще в декабре прошлого года. В сети уже тогда появились фотографии Уотерхаус с кольцом на безымянном пальце левой руки, сделанные папарацции. Однако ни модель, ни актер не подтвердили и не опровергли новость о предстоящей свадьбе. На днях Сьюки сама опубликовала фотографию, на которой отчетливо видно кольцо на безымянном пальце, ранее старательно скрываемое девушкой. Известно, что и карантин пара провела вместе, а это уже многое значит, ведь после совместного проживания в четырех стенах семейные отношения некоторых звезд завершились разводом.

Хотя Роберт и не любит говорить о личной жизни, однако о романе актера с Кристен Стюарт было сказано не мало слов. А вот об отношения Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус СМИ известно мало, модель и актер начали встречаться в 2018 году.
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СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус собираются пожениться фотографии
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