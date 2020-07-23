«Бывшие остаются для меня близким людьми»: Наталья Громушкина об Александре Домогарове и Илье Оболонкове

Наталья признается, что очень сильно любила Александра. Несмотря на это, они очень часто расставались. Даже когда они разошлись окончательно, страсти вокруг их пары очень долго не утихали. Уже после разрыва Домогарова записали в отцы сына Громушкиной, хотя актриса никогда не скрывала, что родила Гордея от другого мужчины. А в прессе писали, что Александр даже пытался покончить с собой из-за Натальи. После развода с Александром Юрьевичем Громушкина вышла замуж только спустя семь лет.
«Наше расставание с Домогаровым было долгим и мучительным. Он никак не хотел меня отпускать».
Новым избранником звезды стал актер Илья Оболонков. Они рассталась после 6 лет отношений.
«Мы с Ильей прекрасно общаемся. Все мои бывшие остаются для меня близким людьми, несмотря на прошлые ссоры и скандалы. Знаете, надо всегда оставлять после себя светлое и доброе. И только с такими чувствами можно идти дальше, а я хочу этого».
Громушкина вспоминает, как Илье пришлось добиваться ее. Сама Наталья не планировала ничего серьезного, однако очень благодарна за дочь, появившуюся в браке с Оболонковым.
«Илья победил меня своей настойчивостью, он не отходил от меня ни на шаг. Я все думала, когда же ему надоест? Илья долго добивался меня и даже утомлял своим вниманием. Мне пришлось сдаться. Я не планировала ничего серьезного, но я ему благодарна за то, что на свет появилась наша замечательная девочка Илиана Громушкина, моя бусинка. В этом году эта девушка пойдет в школу».
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