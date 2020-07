Неудержимая: Пять ипостасей Дженнифер Лопес

во всех смыслах

В это сложно поверить, но 24 июля многостаночнице шоубизнеса Дженнифер Лопес исполнился 51 год. Джей Ло - единственная артистка, которой удавалось на протяжении всей своей карьеры успешно развиваться в нескольких направлениях одновременно: не вылезая из чартов Billboard, регулярно снимаясь в кино, выпуская именную парфюмерию и линию одежды. И не забывая при этом быть любящей дочерью, сестрой, женой и матерью близнецов. По случаю дня рождения артистки Кино-Театр.Ру вспоминает о пяти главных её ипостасях.Несмотря на то, что Дженнифер впервые снялась в кино в 17 лет (эпизодическая роль в малобюджетном фильме «Моя маленькая девочка» ), свой путь в шоу-бизнес она начала с танцев. В начале 90-х на канале Fox бушевало комедийно-музыкальное скетч-шоу «In Living Color», послужившее площадкой для запуска карьер Джима Керри Марлона Уэйнса (собственно, шоу придумал его брат Кинен ) и… Дженнифер Лопес.Собственная танцевальная труппа шоу «Fly girls» выступала с номерами, предваряющими перерыв на рекламу и финальные титры. С третьего сезона к труппе присоединилась 22-летняя Дженнифер, у которой за плечами уже был опыт работы на подтанцовке у группы New Kids on the Block.Конкурс на теплое местечко в труппе «Fly girls» составлял 2000 человек. И нет, Джей Ло не была кандидатурой номер один. Но победительница кастинга была вынуждена отказаться от работы, и место досталось Дженнифер. Протанцевав в шоу до 1993 года, Дженнифер параллельно работает на подтанцовках у, и чуть было не отправляется с ней в мировое турне. Но к этому моменту у Джей уже назревает горячее желание «делать что-то своё», и она отказывается от турне и уходит из труппы.Тем не менее, танец как таковой не исчезает из жизни Дженнифер по сей день. Вся ее последующая музыкальная карьера неразрывно связана с танцами: Джей честно отрабатывает как в клипах, так и на сцене. Да и прорыв в кино связан непосредственно с «языком тела». Кульминацией ее танцевального творчества по праву можно считать клип на песню «I’m Glad», снятый по мотивам фильма «Танец-вспышка» Лопес начинает активно сниматься с 1993 года, и в 1995 году ей достается роль в фильме «Денежный поезд» Вуди Харрельсоном . Но если говорить о реальном прорыве, то это, безусловно, главная роль в фильме «Селена» - байопике о короткой, но яркой жизни американской певицы мексиканского происхождения Селены Кинтанилья-Перес. Вот тут Дженнифер понадобились все её вокально-танцевальные навыки. Продравшись сквозь 21 000 «соискателей» и желание кастинг-директора видеть в этой роли Сальму Хайек , Джей Ло прошла несколько прослушиваний, на которых пела, танцевала и читала километры текста.На режиссераи на саму Дженнифер обрушилась ненависть фанатов Селены и мексиканской прессы, которых возмутило утверждение пуэрториканки из Нью-Йорка на роль мексиканки из Техаса. И вот в такой недружелюбной атмосфере Лопес стала первой латиноамериканской актрисой в истории, получившей гонорар, равный одному миллиону долларов.С этого момента гонорары Дженнифер начинают постепенно расти (если не считать озвучку мультфильмов). Одной из самых примечательных строчек в ее фильмографии - главная роль в чудовищно красивом (и недооцененном) хорроре Тарсема Синха Свою первую «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса» Дженнифер получила за роль в фильме «Джильи» . Впрочем, фильм этот выиграл «малину» во всех возможных номинациях.После успеха фильма «Селена» Дженнифер понимает, что ограничивать себя в творчестве глупо, надо законопатить своим присутствием не только глаза, но и уши зрителей. И дебютирует как певица в 1999 с синглом «If You Had My Love». Ну а кто так не делал? Линдси Лохан Брюс Уиллис …имя им легион. Но хорошо и надолго - да так, чтобы из каждого утюга по всему миру два десятилетия - вышло у единиц, и здесь Джей Ло, пожалуй, на первом месте. Дебют был впечатляющим - сингл взлетел на первую строчку горячей сотни Billboard с той же скоростью, с которой за четыре месяца до этого там оказался легендарный хит Бритни «...Baby One More Time».Но надо понимать, как работает музыкальная индустрия - народная любовь возникает не на пустом месте, а в результате массированного натиска посредством радиоэфира и MTV, за который отвечает выпускающий лейбл. В этом плане риск, связанный с инвестициями, был минимальный: Дженнифер на момент выхода сингла была готовой звездой, а не безымянной старлеткой, поэтому лейбл без колебаний подписал с ней контракт на запись дебютного альбома. Рисковала тут скорее она, запуская музыкальную карьеру, которая, в случае провала, может отбросить тень на её предыдущие заслуги. Джей это осознавала и, не особенно обольщаясь, приступила к работе над альбомом, успех которого молниеносно превратил её из кинозвезды в поп-диву () и лишь приумножил ее популярность.Набрав скорость, Дженнифер решила не делать долгих пауз и уже в 2000 году приступила к записи второго студийного альбома «J.Lo», обреченного на коммерческий успех. Но Дженнифер не уходит в музыку с головой, умудряясь совмещать концерты со съемками в кино и запуском своей линии одежды. Одновременно с выходом второго альбома американский прокат рвёт фильм «Свадебный переполох» с Дженнифер и Мэттью Макконахи в главных ролях. И Дженнифер опять становится первой в истории: в одну неделю её альбом и фильм с её участием заняли первое место в чарте продаж и в прокате соответственно.Тогда же, в 2001 году, став первой везде, Дженнифер направляет свой локомотив в сторону модной индустрии, запустив собственную линию одежды и аксессуаров «J.Lo». Свое решение Дженнифер объяснила тем, что «модная индустрия игнорирует женщин с пышными формами», поэтому, кто если не она, Дженнифер, разоденет обладательниц различных типов фигур во всё красивое? «Каждый заслуживает того, чтобы быть сексуальным», заключила Дженнифер и принялась за работу.А в 2002 неугомонная Джей Ло вспомнила, что у целевой аудитории есть еще один орган чувств, который она не успела колонизировать. И выпустила свой первый именной аромат Glow, за которым последовало еще 20 с лишним наименований.Казалось бы, при такой лихорадочной активности, которую Дженнифер развела на рубеже веков, речи быть не может о нормальной личной жизни и, тем более, о семье. Однако и тут Дженнифер сделала тройное сальто. После двух коротеньких браков и романа с Паффом Дэдди (он же Пи Дидди, он же Шон Комбс) Дженнифер заставляет умирать от зависти тысячи девиц по всему миру, объявив в 2002 году о своей помолвке с Беном Аффлеком Клип на её песню «Jenny from the block», в съемках которого Бен принял участие - чистой воды монолог в адрес прессы и папарацци, преследовавших парочку повсюду. Но если приглядеться повнимательнее, в этом клипе четко распределены роли: роскошная Дженнифер, преследуемая папарацци звезда мирового масштаба, и ее скромный бойфренд Бен Аффлек, как будто случайно попавший с ней заодно в объектив.Расставание с Беном было похоже на завязку мелодрамы - помолвка была разорвана за день до свадьбы. Первоначально причиной отмены свадьбы были якобы пресловутые папарацци, осадившие парочку. А причиной последовавшего окончательного разрыва - ошеломляющая популярность Джей Ло с прилагающимися толпами фанатов и назойливой прессой, натиска которых не выдержал несчастный скромный безызвестный Бен. Уже много позже Дженнифер стала утверждать, что причиной разрыва послужил провал фильма «Джильи», в котором они с Беном снялись вместе. Обрушившаяся на фильм и на саму Дженнифер критика больно ударила по её самооценке и заставила усомниться в своих актерских способностях. Каким-то образом (не уточняется каким) это отразилось на отношениях с Беном, которые разваливались, что называется, «в прямом эфире» у всех на глазах, и это было не менее болезненно, чем само расставание. И Дженнифер еще долго не могла опомниться от разрыва, целых два года. Хотя хронология свидетельствует о другом - ведь уже через год после расторжения помолвки с Аффлеком Дженнифер выходит замуж за своего старого приятеля, певцаС Марком Дженнифер познакомилась еще во время записи своего дебютного альбома, но тогда её сердце было занято Шоном Комбсом. Однако Энтони ловко вписался за свободную кассу после громкого расставания Джей с Аффлеком. С Марком Лопес прожила в браке семь лет, родив от него близнецов Макса и Эмму. Инициатором развода выступила Дженнифер, туманно намекнув на эмоциональное насилие со стороны бывшего мужа. Так или иначе рядом с Дженнифер Лопес всегда были мужчины, в данный момент она вроде бы счастлива в компании бейсболиста «Начни сначала» в прокате с 10 января.