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Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе

24 июля
2020 год

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24 июля 2020
Меган Фокс и Колсон Бэйкер дали первое совместное интервью подкасту Лалы Кент и Рэндалла Эммета и рассказали, как началась их история любви.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе

Не прошло и полугода после расставания с мужем, как Меган Фокс подтвердила свой роман с музыкантом Колсон Бейкером. А на днях в эфире подкаста Меган и Колсон дали совместное интервью, в котором вспомнили, как впервые поработали вместе на съемочной площадке фильма Рэндалла Эммета и почувствовали нечто особенное.

Фокс будто знала заранее, что ее ждет сумасшедший роман: «Я чувствовала, что со мной случится что-то сумасшедшее, невероятное, но я еще не знала, что именно. Я просто чувствовала где-то в глубине моей души: что-то из этого получится». 

Колсон же просто постоянно искал повод пообщаться с Меган: «Я сидел на ступеньках своего трейлера и каждый день ждал момента, когда наши взгляды пересекутся. Вот сейчас она выйдет из машины, от меня до нее примерно пять шагов. И я просто сидел, ждал и надеялся».

«Я сразу поняла, что он тот, кого я называю не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. Думаю, мы на самом деле две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это». 

Увлекающаяся астрологией Меган тут же принялась спрашивать благословения у звёзд: «Еще до того, как я сделала его натальную карту, я знала, что он Рыбы по Луне. Я смогла понять это по его энергии».
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Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали о своём романе фотографии
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