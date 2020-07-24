«Чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина»: Екатерина Климова о тенденциях развития современного общества

Лайфстайл
Закрытие фестиваля «Горький Fest»
Ролики фильмов
Жизнь Джои Кинг
кардинально меняется после первого поцелуя с лучшим другом.
Лайфстайл
Артистка отмечает 51-летие
Лайфстайл
Актриса дала большое интервью журналу «OK!»
Ролики фильмов
Шесть сотрудников медиакомпании идут на отдых в изолированный домик в лесу.
Спутник телезрителя
24 июля, 22:25, Amedia Hit
Новости кино
Лента была полностью снята удаленно.
Новости кино
Смотр состоится с 25 по 29 ноября.
Обзор сериалов
Внимательно сравниваем первый и второй сезоны отечественного ремейка с культовым детективным сериалом
Ролики фильмов
Счастливая и богатая жизнь Аманды Пит
рушится в одночасье.
Ролики фильмов
Студентка-медик втирается в доверие к известному профессору Тане Лоренц, подозревая, что та имеет отношение к смерти её родного брата.
Обзор сериалов
Какой получилась сериальная экранизация французской антиутопии
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