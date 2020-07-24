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«Чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина»: Екатерина Климова о тенденциях развития современного общества

24 июля
2020 год

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24 июля 2020
Екатерина Климова дала большое интервью журналу «OK!», в котором рассказала о своих давних комплексах, цене материнства и об инфантильных мужчинах.

«Чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина»: Екатерина Климова о тенденциях развития современного общества

О пользе самообразования

«Во время самоизоляции я начала заниматься в центре образовательных технологий Аdvance, который помогает развивать интеллектуальные способности. У меня появилось время заняться самообразованием — это же так здорово, когда ты узнаешь что-то новое и вспоминаешь хорошо забытое старое. Мне нравится, что у меня появился какой-то свой маленький мир. Давно не было такого в жизни, а теперь есть тетрадки и домашние задания. Это время, когда я закрываюсь и говорю всем домашним: «У меня занятие, извините-извините, не надо меня отвлекать».
Дети взрослеют, они учатся в школе, мне иногда приходится проверять их знания, а я не всегда компетентна в школьной программе. Провалы-то есть, я училась не очень хорошо, посвящала время в основном прогулкам и развлечениям. А сейчас и рада бы выучить, например, английский: и возможности есть, и желание, — а времени нет. Я в основном зарабатываю на педагогов и дополнительные занятия для своих детей (кружки, увлечения), чтобы у них была возможность найти себя в жизни».

О старшей дочери

«Лизе 19-й год пошел, сейчас будем поступать в институт. Мы долго думали над направлением. Натура у Елизаветы творческая, но есть и большие плюсы: в отличие от меня в её возрасте, она обладает интеллектом, и при этом у неё внешние и музыкальные данные хорошие, в целом она гуманитарий. Хотелось бы, чтобы Лиза использовала свой потенциал. Мы выбрали профессию журналиста, потому что, как мне кажется, в ней можно экспериментировать. Политика, телевидение, культура. Пока Лиза поймет, кем хочет стать, уже успеет получить хорошее образование в МГУ или МГИМО».

«Чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина»: Екатерина Климова о тенденциях развития современного общества
фото: Старшая дочь Екатерины Лиза

О взаимосвязи самодостаточности женщин и инфантильности мужчин

«Мужчины в моем понимании — это прежде всего чувство долга, высокая степень ответственности. Когда мы говорим то же самое по отношению к женщине, звучит странно: самодостаточная женщина означает какую-то неполноценность. Получается какой-то замкнутый круг: чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина. И это не только моя проблема, мир идет в этом направлении, что с этим поделаешь? Эмансипация началась задолго до моего рождения, я просто продукт своего времени, хороший такой продукт. Стоит ли на это равняться? Не уверена. Я перфекционистка и очень требовательна к себе и окружающим. Если я родила ребенка, у меня сразу схема: я должна дать ему образование — самое лучшее, ребенок должен быть сыт и обут, а если, не дай бог, какая-то болезнь, я должна сделать всё, чтобы его вылечить. Если у меня есть родители, я должна нести ответственность за них, за их старость. Если я занимаюсь этой профессией, значит, я должна 24 часа ей посвящать. Это проявляется во всем. Возможно, такая требовательность излишняя, но увы…»

«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты».

О трансформации отношения к материнству

«Когда становишься по возрасту ближе к бабушке, ты понимаешь, откуда эта безграничная любовь к внукам. Отбушевали амбиции, ушла ненужная суета — всё, что мешает в молодости посвятить себя материнству. Сейчас, когда всего понемножку я добилась в жизни, есть какое-то успокоение, и уже хочешь этого материнства в полной мере: каждый шаг детей, каждый день, все победы, все успехи — не пропустить ничего, ты сама уже рвешься к детям. Любая разлука — для тебя это болезненная ситуация. Конечно, когда мне было 24 года, хотелось всего достичь, добиться, и бабушка и мама, которые помогали, брали на себя какую-то нагрузку, и меня тогда это устраивало, не было таких внутренних терзаний, как сейчас».

«Дети любят больше всего, когда ты что-то делаешь вместе с ними. Не знаю, как ребенок может любить Lego, если родитель вместе с ним его не собирает. Как ребенок может научиться читать, если ты ему сам не читаешь. Всё нужно делать сообща. Когда есть время, мы можем посмотреть вместе советские фильмы, — я понимаю, что без меня они этого делать не будут. А вместе всё веселее, даже уборка дома».

«Чем инфантильнее мужчина, тем самодостаточнее женщина»: Екатерина Климова о тенденциях развития современного общества

Об отношениях с бывшими мужьями

«Мы сохраняем отношения, с кем-то более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом всё равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все — семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово, когда мы все говорим на каком-то «птичьем языке», потому что все помнят и болезненные эпизоды, и счастливые. Сыновья растут, они тоже косячат, и вот мы с Игорем вдвоем идем к директору школы, понурые, уже забыв обо всем, что между нами было, и спасаем, защищаем наших детей. Это всё жизнь, она продолжается. Просто философия и мудрость — выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе продержаться. Цель такая у меня, по крайней мере».

О старых комплексах

«Образование - мой комплекс. То же самое с внешностью: если понимаешь, что у тебя есть недостатки, — работай. Занимайся йогой, плаванием, чем хочешь — исправляй свои физические недостатки. Если, допустим, говорить про мой нос. Он... не такой классический. Были продюсеры и режиссеры, которые в самом начале пути убежали меня в необходимости его поменять. Тогда меня остановила мысль, что я просто потеряю свою индивидуальность, — я оказалась права».

О семье и свободе

«Роль многодетной матери ограничивает мою свободу, это касается и экстремальных видов спорта. Ох уж это сладкое слово «свобода»! Когда мне кто-то жалуется на отсутствие семьи и детей, я отвечаю: «Всему свое время, наслаждайтесь моментом, пока вы ничем не обременены». Стать родителем — это означает взять на себя ответственность на всю жизнь. И еще — умение идти на компромисс, не всегда в своих интересах».
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