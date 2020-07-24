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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова

24 июля
2020 год

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24 июля 2020
23 июля в Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия фестиваля российского кино «Горький Fest», в рамках которого состоялась премьера фильма Яны Гладких «Красотка в Ударе». Ради возможности пройтись по красной дорожке на церемонию закрытия фестиваля приехали Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Лукерья Ильяшенко, Елена Захарова и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Константин Хабенский

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова
фото: Лукерья Ильяшенко
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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова фотографии
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