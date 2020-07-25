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Деми Мур стала героиней подкаста о сексе

25 июля
2020 год

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25 июля 2020
Блоги, YouTube-шоу и подкасты – стали хитами самоизоляции. Многие звезды и не только начали творить и продвигать свой контент во время карантина. Например, Деми Мур стала героиней провокационного подкаста «Грязная Диана». Актриса озвучивает в нем сразу трёх персонажей: грязную Диану, большого босса и несчастную в браке женщину. Сюжет таков: муж с женой переживают серьезный кризис в отношениях, а справиться с ним они пытаются при помощи разговоров о сексе, своих предпочтениях в постели и психологии мужчин и женщин. По словам Деми, подкаст получился весьма полезным как для мужчин, так и для женщин.

Деми Мур стала героиней подкаста о сексе

«Мужчины всегда сами приходят к тому, как доставить себе удовольствие, но разве они понимают, как это работает у женщин? Ведь даже мы сами иногда этого не знаем. И нам всем нужно немного поучиться этому», - рассказала Мур.

Участие в создании подкаста много дало и самой актрисе. Она призналась, что ей удалось открыть много нового в самой себе: «Я поняла, что внутри меня есть такие стороны, которые я со своей сексуальностью считала опасными и сдерживала себя. Думала, лучше вообще об этом не думать и не обсуждать это. И теперь у меня появилась уникальная возможность исследовать те сферы, в которых мне раньше было некомфортно».

При том, что Деми – актриса с огромным многолетним опытом, она до сих пор не может слышать свой голос в записи. Поэтому запись подкаста ей далась нелегко: «Это похоже на скрежет ногтей по школьной доске. Когда я слышу свой голос, то думаю: «Боже, я наверняка звучу скучнее всех. И слушать меня, наверное, ужасно неинтересно?». Сплошная боль и унижение… А ведь люди всегда говорили, что у меня сексуальный голос, но я никогда этому не верила!».
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Деми Мур стала героиней подкаста о сексе фотографии
Деми Мур стала героиней подкаста о сексе фотографии
Деми Мур стала героиней подкаста о сексе фотографии
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