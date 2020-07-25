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Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана

25 июля
2020 год

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25 июля 2020
62-летняя звезда фильмов «Зверобой» и «Русь изначальная» Елена Кондулайнен на днях была доставлена в реанимацию больницы им. Боткина. Врачи заподозрили у нее инсульт.

Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана

Елене стало плохо в одном из ресторанов парка им. Горького. Актриса была гостьей на выпускном московских школьников. Резко она почувствовала себя плохо – жаловалась на головную боль, невнятно говорила. Официант вызвал скорую помощь. Сначала Кондулайнен наотрез отказывалась от госпитализации, но затем поддалась уговорам врачей.

Пока о состоянии актрисы ничего не сообщается. Однако у специалистов есть предположения, что это не инсульт, а нарушение мозгового кровообращения.
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Елена Кондулайнен

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Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана фотографии
Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана фотографии
Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана фотографии
Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана фотографии
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