Роман Попов рассказал, как сбросил 40 кг

«Большая» звезда российских кинокомедий Роман Попов дал интервью журналу «7 дней», где откровенно рассказал о семейной самоизоляции и своём сенсационном похудении.
Ответ на вопрос о резком сбросе веса никого не удивил. По словам Романа, такого успеха он добился изнурительными тренировками и переходом на правильное питание. Правда, пришлось обойтись без бега.
«Человечество в этом вопросе, к сожалению, не изобрело ничего. Правильное питание и физические нагрузки. Бег мне противопоказан, у меня травма коленного сустава. А так тренировался в EMS-жилете. Наматывал пешком круги вокруг дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, растяжку делал. Но все с рекомендациями врача, конечно. Итого - минус сорок килограммов. Сейчас, правда, за время карантина, снова набрал почти десять. Грущу», - признался Попов.
Когда Россия постепенно начала выходить из режима самоизоляции, возобновилось и кинопроизводство. Сейчас Роман Попов задействован в съемках нескольких фильмов, однако старается соблюдать все меры предосторожности.
«Я мнительное существо. Даже когда, кажется, все безопасно, прихожу в маске, чтобы не рисковать и не подвергать опасности семью. Однажды приехал на площадку, вооружившись всеми справками, что я чист. Показал их и режиссеру, и продюсеру, и Зое, с которой мы играем пару. Говорю: «Вот, Зойка, документы. Я чист!» Бербер на это отвечает: «А я ничего не сдавала. Пошли в койку, играть постельную сцену!», - рассказал актер.
фото: Роман Попов с женой Юлией
Кстати, тем, как он провел самоизоляцию, Попов абсолютно доволен. Пришлось вместе с детьми осваивать дистанционку.
«Я пережил это время волшебно. И в целом я благодарен карантину, потому что он изменил нас в лучшую сторону. Была лишь одна проблема, и она касается набившего оскомину дистанционного обучения. В результате за время самоизоляции я подтянул русский и английский, а моя супруга - математику. Видит Бог, наступление каникул мы праздновали так, как не отмечали ни один Новый год. Устроили торжественный ужин в честь того, что завтра уже ничего не надо, я накрыл стол…».
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