Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие

25 июля
2020 год

Лайфстайл >>
25 июля 2020
Впервые за долгое время актриса Юлия Паршута решилась рассказать о своей личной жизни, нездоровых отношениях с мужчиной и пережитом насилии. Она дала большое интервью Агате Муцениеце, ведущей шоу «Честный развод».

Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие

«Впервые за долгое время я лично дала большое откровенное интервью о событиях, которые произошли в моей жизни как в последние годы, так и 10 лет назад. И я волнуюсь. Выворачивать душу наизнанку, раскрывать старые раны и делиться сокровенным немного страшно, но иногда в этом есть необъяснимая внутренняя потребность. Подобная «исповедь» помогает отпустить прошлые обиды, позволяет быть услышанной, а вместе с этим еще более искренней и честной. С самой собой и с вами», - написала Паршута в Инстаграме, анонсируя выпуск шоу с ее участием.

Актриса около 10 лет была вынуждена терпеть издевательства со стороны своего жениха, который оказался настоящим домашним тираном. По словам Юлии, поначалу он казался настоящим романтиком – дарил цветы, подарки, признавался в любви. Но, втеревшись в доверие к девушке, он начал применять к ней насилие. Со временем ситуация стала только ухудшаться.

«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», - рассказала Паршута в эфире шоу.

Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие

Актриса даже пыталась обращаться в полицию, но ее возлюбленный обещал сделать все, чтобы обернуть ситуацию против нее. В конце концов Юлии удалось навсегда выйти из этих токсичных отношений. Но еще некоторое время она ходила с наёмной охраной. Страхи того, что бывший может снова появиться в ее жизни, не покидали её.

«Сейчас я нежно ценю свою свободу, бережно отношусь к собственным чувствам, к своему времени и к своему жизненному фокусу. Мой печальный опыт подарил мне возможность понимать тысячи людей, которые стали жертвами домашнего насилия и которые боятся открыто об этом рассказать. И я рада, что у меня есть возможность поговорить с ними на одном языке, поддержать их. Еще больше рада тому, что когда-то мне помогли уйти и начать жизнь, как бы это патетично не звучало, с чистого листа», - отметила Юлия Паршута.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марина Федункив стала жертвой домашнего насилия
Поиск по меткам
интернетлюбовьнасилиесоцсети
персоны
Агата МуцениецеЮлия Паршута

фотографии >>
Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие фотографии
Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие фотографии
Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие фотографии
Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Сиротин
21 июля ушёл из жизни актёр Андрей Сиротин.
Александр Беляев
20 июля ушёл из жизни телеведущий Александр Беляев.
Александр Боголюбов
20 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Боголюбов.
Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Иван Дубровский
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Сьюзан Джордж
Хелен Миррен
Джереми Пивен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Махинаторы
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2019
Призраки
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Мой милый ёжик
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2002
Спасти панду
комедия, криминальный фильм, фильм о животных
Южная Корея, 2020
Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
США, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен