Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие

Впервые за долгое время актриса Юлия Паршута решилась рассказать о своей личной жизни, нездоровых отношениях с мужчиной и пережитом насилии. Она дала большое интервью Агате Муцениеце, ведущей шоу «Честный развод».
«Впервые за долгое время я лично дала большое откровенное интервью о событиях, которые произошли в моей жизни как в последние годы, так и 10 лет назад. И я волнуюсь. Выворачивать душу наизнанку, раскрывать старые раны и делиться сокровенным немного страшно, но иногда в этом есть необъяснимая внутренняя потребность. Подобная «исповедь» помогает отпустить прошлые обиды, позволяет быть услышанной, а вместе с этим еще более искренней и честной. С самой собой и с вами», - написала Паршута в Инстаграме, анонсируя выпуск шоу с ее участием.
Актриса около 10 лет была вынуждена терпеть издевательства со стороны своего жениха, который оказался настоящим домашним тираном. По словам Юлии, поначалу он казался настоящим романтиком – дарил цветы, подарки, признавался в любви. Но, втеревшись в доверие к девушке, он начал применять к ней насилие. Со временем ситуация стала только ухудшаться.
«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», - рассказала Паршута в эфире шоу.
Актриса даже пыталась обращаться в полицию, но ее возлюбленный обещал сделать все, чтобы обернуть ситуацию против нее. В конце концов Юлии удалось навсегда выйти из этих токсичных отношений. Но еще некоторое время она ходила с наёмной охраной. Страхи того, что бывший может снова появиться в ее жизни, не покидали её.
«Сейчас я нежно ценю свою свободу, бережно отношусь к собственным чувствам, к своему времени и к своему жизненному фокусу. Мой печальный опыт подарил мне возможность понимать тысячи людей, которые стали жертвами домашнего насилия и которые боятся открыто об этом рассказать. И я рада, что у меня есть возможность поговорить с ними на одном языке, поддержать их. Еще больше рада тому, что когда-то мне помогли уйти и начать жизнь, как бы это патетично не звучало, с чистого листа», - отметила Юлия Паршута.
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