Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

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Юлия Паршута рассказала, как 10 лет терпела насилие

И набрал 10 кг в период самоизоляции

Елену Кондулайнен увезли в больницу из ресторана

25 июля

Деми Мур стала героиней подкаста о сексе

По словам актрисы, послушать его будет полезно как мужчинам, так и женщинам