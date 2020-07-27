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Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

27 июля
2020 год

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27 июля 2020
Как известно, в конце весны пути исполнителей главных ролей в сериале «Ривердейл» разошлись - Коул Спроус и Лили Рейнхарт больше не вместе. Но пока Коул регулярно появляется на светских вечеринках, попадая в объектив папарацци в обществе разных подруг, Лили предпочитает проводить время дома. Об этом актриса рассказала во время прямого эфира в Инстаграме. По словам Рейнхарт, сейчас она пытается разобраться в себе и побороть депрессию. А главная цель для актрисы - побороть страх толпы и улицы.

Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

«У меня есть какое-то дело на день, простая задача, но я не хочу делать это. Например, поехать на почту. И я не могу заставить себя сделать это, не хочу оставлять дома свою собаку, надевать маску… Мне ничего не хочется. Я могу сделать что-то, но тогда я подвергну себя стрессу и буду нервничать. Я постоянно переживаю из-за каких-то мелочей», - поделилась переживаниями Лили.

Актриса призналась, что не против домашней самоизоляции. После интенсивных съемок в «Ривердейле» она чувствует себя вымотанной.

Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

«Четыре года назад моя карьера сделала резкий скачок вперед, и у меня не было времени, чтобы до конца осознать это и понять тот новый мир, в котором я оказалась. Потому прошедшие четыре месяца оказались очень важны для меня. Сейчас я пытаюсь воспользоваться тем временем, что у меня появилось. Когда у тебя не так много работы, начинаешь задумываться о своих переживаниях и травмах, проживать их. Мне повезло, потому что я могу позволить себе разговоры с психотерапевтом раз в неделю и могу воспользоваться какими-то способами лечения. У многих людей нет и такой возможности».
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Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом фотографии
Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом фотографии
Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом фотографии
Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом фотографии
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