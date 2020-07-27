83-летний Николай Дроздов снялся для VOGUE

На прошлой неделе ажиотаж в сети вызвала фотография в сториз Александра Гудкова, где он вместе с ученым Николаем Дроздовым снимает что-то в оранжерее. А на днях они представили совместный спецпроект Vogue и Gucci, приуроченный к выходу экологичной капсульной коллекции Off The Grid, в создании которой использовался переработанный нейлон.
На этот раз ролик из мира моды превратили в лекцию по ботанике от главного ученого российского телевидения Николая Дроздова. Гармонично в сценарий вписался и Александр Гудков – он предстал в роли ассистента, который очаровательно поливает и опрыскивает растения. А также примерил на себя другие образы: от бойскаута до дачницы в цветастом платье.
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