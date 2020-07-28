Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями

Софи Тернер
впервые стала мамой. У актрисы и ее супруга, певца Джо Джонаса
, родилась дочь. Об этом сообщает портал TMZ
.
Радостное событие произошло еще на прошлой неделе в среду, 22 июля. Официально Софи и Джо информацию не подтверждали, однако иностранные СМИ успели выяснить и имя малышки. Девочку назвали Уиллой.
Пара пока не делится никакими фотографиями ребенка. Супруги не слишком распространяются о подробностях семейных дел. Софи трепетно относится к личной жизни, даже факт беременности актриса скрывала до последнего
.
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