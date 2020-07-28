Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями

28 июля
2020 год

Лайфстайл >>
28 июля 2020
Софи Тернер впервые стала мамой. У актрисы и ее супруга, певца Джо Джонаса, родилась дочь. Об этом сообщает портал TMZ.

Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями

Радостное событие произошло еще на прошлой неделе в среду, 22 июля. Официально Софи и Джо информацию не подтверждали, однако иностранные СМИ успели выяснить и имя малышки. Девочку назвали Уиллой.

Пара пока не делится никакими фотографиями ребенка. Супруги не слишком распространяются о подробностях семейных дел. Софи трепетно относится к личной жизни, даже факт беременности актриса скрывала до последнего.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность
СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Софи Тёрнер

фотографии >>
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями фотографии
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями фотографии
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями фотографии
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гражина Баландите
27 июля ушла из жизни актриса Гражина Баландите.
Оливия де Хэвилленд
25 июля ушла из жизни актриса Оливия де Хэвилленд.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Ирина Ефремова
Юлия Жигалина
Сергей Загребнев
Инна Макарова
Максим Матвеев
Юлия Меньшова
Антон Эльдаров
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Лиза Гастони
Рольф Людвиг
Элиана Мильо
Леа Падовани
Леонор Уотлинг
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Начало
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2010
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Лесси. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2020
Русалка в Париже
комедия, мелодрама, фэнтези, экранизация
Франция, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
Секрет
драма, экранизация
США, 2020
Хэппи-энд
комедия
Россия, 2020
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Махинаторы
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен