СМИ: Илья Авербух сделал Елизавете Арзамасовой предложение

Елизавета Арзамасова
и Илья Авербух
планируют свадьбу. Об этом сообщает «Комсомольская правда
».
Недавно Елизавета Арзамасова и Илья Авербух подтвердили слухи о том, что встречаются
. Позже появилась информация, что Авербух строит дом
для Арзамасовой. Судя по прямым эфирам Елизаветы в Инстаграме, актриса уже живет с Авербухом и совсем не скрывает этого. Более того, в одном из последних эфиров Арзамасова не стесняясь демонстрировала помолвочное кольцо.
Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина
заявила, что увидела совсем не дешевое помолвочное кольцо Елизаветы, которая, как утверждает Елена, девушка нарочито стремилась показать зрителям прямого эфира.
«А недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее, скорее всего. И она его прям нарочито показывала...»
Высокую стоимость кольца подтвердил и дизайнер украшений Влад Торхов, оценив украшение по фотографии.
«Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 -1,3 миллиона рублей. Фото не очень четкое, но судя по желтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов».
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