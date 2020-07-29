Шарлиз Терон, Риз Уизерспун и Натали Портман приняли участие в черно-белом челлендже

В Сети начал набирать обороты новый челлендж, в рамках которого женщины размещают в личных блогах свои черно-белые снимки. Каждая участница сопровождает пост хэштегами #challengeaccepted, #womensupportingwomen. Всё это делается с целью поддержки женщин, которые борются за свои права.
Первый пост в текущей волне челленджа опубликовала 16 июля бразильская журналистка Ана Пола Падро. Маркетолог Кристин Абрам предположила, что очередная волна постов с чёрно-белыми снимками о феминизме набрала популярность среди американских пользовательниц после того, как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что республиканец Тед Йохо назвал её «ё***ой сукой».
В челлендже уже приняли участие более 6 миллионов интернет-пользователей, многие подписывают фотографии одинаковым текстом, рассказывая о том, как важно поддержать женщин в борьбе за их права.
«В мире существует проблема расширения прав и возможностей женщин. Я была осторожна в выборе тех людей, кто, я думаю, справится с этой задачей … но прежде всего я выбрала тех, кто разделяет мои ценности и взгляды на мир. Ты одна из тех женщин. Опубликуй фотографию в черно-белом цвете и напиши «вызов принят». Отметь в посте тех, кто тебя поддержит. Я выбрала тебя, потому что ты красивая, сильная и невероятная. Давай поможем друг другу!»
Постами в соцсетях поделились Шарлиз Терон
, Дженнифер Гарнер
, Элизабет Херли
, Ребел Уилсон
, Виктория Бекхэм
, Натали Портман
, Ева Лонгория
, Хиларри Дафф
, Дженнифер Энистон
, Риз Уизерспун
.
Многие пользователи не поняли, как публикация чёрно-белых селфи может помочь женщинам, и удивились, почему подобные снимки нельзя публиковать безо всякой причины.
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