Перенесшую инсульт Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату

24 июля актрису Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана «Времена года»
в московском парке им.Горького. Актриса проводила вечер с друзьями и произносила тост, когда у неё внезапно началась сильная головная боль и нарушение речи. Фельдшеры скорой помощи, приехавшие на вызов, заподозрили у Елены инсульт. При этом актриса отказывалась ехать в больницу и только после длительных уговоров её доставили в реанимацию. Один из свидетелей происшествия рассказал изданию Комсомольская правда о том, что случилось.
«Мы отмечали закрытие сезона в «Театре Луны», сидели в кафе, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", в котором Елена должна была играть главную роль. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Её отвезли в реанимацию Боткинской больницы. Как сообщили сегодня врачи, у нее по-прежнему стабильно тяжелое состояние. Она все еще находится в реанимации. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются. Самое удивительное, что Лена только что вернулась из Финляндии, где провела два месяца. У нее там прекрасная кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера. Это что-то типа таунхауса, где каждый собственник занимает по этажу. Елена прекрасно выглядела, похудела»
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В администрации «Театра Луны» рассказали, что состояние Елены заметно улучшилось и её перевели из реанимации в обычную палату. Но врачи говорят, что пока положительной динамики нет.
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