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Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда

29 июля
2020 год

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29 июля 2020
29 июля в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Но из-за неявки адвокатов Ефремова заседание было отложено на 30 июля.
Адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский заявил прессе о том, что в материалах дела содержится отказ актёра от признания вины.

Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда

Напомним, что в отношении актёра было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которому ему грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Ефремов сразу же признал свою вину и был отправлен под домашний арест. Через несколько дней после происшествия актёр опубликовал видео-обращение “к людям”, в котором попросил прощения у своих родственников и родственников погибшего Захарова и заявил о том, что не намерен избегать наказания.
Однако позже стало известно, что стратегия защиты актёра выстроена на отрицании того, что именно Ефремов управлял 8 июня автомобилем Jeep Grand Cherokee, который вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada.
Еще 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил о невиновности актёра в совершении ДТП. По словам Пашаева, Ефремов лишь “находился в машине”, а так же “никогда свою вину не признавал”. И что выступление Ефремова с повинной на всю страну можно расценивать как “сожаление о случившемся”, но не признание вины.
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Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда фотографии
Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда фотографии
Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда фотографии
Слушание по делу Михаила Ефремова было перенесено из-за неявки адвокатов в здание суда фотографии
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