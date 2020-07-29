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Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме

29 июля
2020 год

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29 июля 2020
По сообщению американского издания The Hollywood Reporter, холдинг WarnerMedia инициировал проверку «Шоу Эллен ДеДженерес» из-за нескольких жалоб бывших членов съёмочной группы, утверждающих, что на шоу царила «токсичная атмосфера».
Жалобы 10 бывших работников шоу на условиях анонимности опубликовало в середине июля издание Buzzfeed. Согласно их словам, сотрудников шоу могли уволить после того, как они уходили на больничный или брали отгул, чтобы посетить похороны родственника. Одна из бывших сотрудниц пожаловалась на нескончаемые расистские шутки и комментарии, сыпавшиеся в ее адрес от белых продюсеров шоу.

Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме

Большинство сотрудников, решивших поделиться своими историями с изданием, обвиняют в создании такой обстановки исполнительных продюсеров и прочих менеджеров высшего звена. Однако по их мнению, Эллен несёт не меньшую ответственность за то, что происходит на съёмках шоу - ведь оно озаглавлено её именем.
После публикации на Buzzfeed исполнителные продюсеры программы Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер заявили, что сожалеют о негативном опыте сотрудников и взяли ответственность за все происходящее в шоу на себя.
Это уже не первые проблемы, с которыми сталкиваются продюсеры шоу и сама Эллен - в конце апреля ведущую обвинили в том, что она наняла команду новых людей для работы в условиях пандемии, предав доверие старых сотрудников шоу.
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Эллен ДеДженерес

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Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме фотографии
Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме фотографии
Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме фотографии
Шоу Эллен ДеДженерес обвиняют в токсичной рабочей атмосфере и расизме фотографии
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