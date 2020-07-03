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Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева

3 июля
2020 год

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3 июля 2020
Российские актеры выступили в поддержку историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, которого судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовный процесс длится с 2016 года, весной 2018-го Дмитриева оправдали по двум статьям, но Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Коллеги Дмитриева уверены: его преследуют за его работу. Он 30 лет ищет места массовых расстрелов на северо-западе России, находит их и восстанавливает память о казненных.

Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева

В рамках марафона солидарности, объявленного «Новой газетой», свои видеообращения в поддержку историка записали Константин Райкин, Олег Басилашвили, Елена Коренева, Кирилл Козаков, Ксения Раппопорт, Инна Чурикова и другие актеры.

Ролики в поддержку Юрия будут выходить до 6 июля, когда в Петрозаводском городском суде возобновится процесс по делу Дмитриева.

Олег Басилашвили


Анатолий Белый


Алла Азарина


Кирилл Козаков


Ксения Раппопорт


Инна Чурикова


Константин Райкин


Елена Коренева


Мариам Сехон
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Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева фотографии
Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева фотографии
Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева фотографии
Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева фотографии
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