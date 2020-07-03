Константин Райкин, Олег Басилашвили и Ксения Раппопорт поддержали историка Юрия Дмитриева

Российские актеры выступили в поддержку историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, которого судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовный процесс длится с 2016 года, весной 2018-го Дмитриева оправдали по двум статьям, но Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Коллеги Дмитриева уверены: его преследуют за его работу. Он 30 лет ищет места массовых расстрелов на северо-западе России, находит их и восстанавливает память о казненных.
обсуждение >>