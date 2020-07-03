Эмбер Херд уличили в связи с Джеймсом Франко

Страсти между Эмбер Херд
и Джонни Деппом
всё никак не утихнут. В 2016 году Эмбер подала заявление на развод, обвинив Джонни в домашнем насилии. Он же в свою очередь подал ответный иск, заявив, что Эмбер изменяла ему
. Херд настояла на том, чтобы Депп прошел психиатрическую экспертизу
, после чего он предоставил доказательства того, что Эмбер его избивала.
На этот раз выяснилось, что Эмбер действительно крутила интриги на стороне. Адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в изменах, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском
и актером Джеймсом Франко
, когда она все еще официально была женой Деппа. Об этом сообщает Sky News
.
Дэвид Шерборн, адвокат Деппа, отметил, что свидетельство «множественных интрижек»
имеет отношение к делу, ведь оно доказывает «ложный мотив»
предполагаемого насилия, которому якобы подвергалась Эмбер. Херд заявляет, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения»
, что она была неверна. Однако и сама была отнюдь не «белой овечкой». Сейчас решается, будет ли дело продолжаться. Шерборн также сослался на кадры от 22 мая 2016 года с камер видеонаблюдения, расположенных в пентхаусе Деппа и Херд в Лос-Анджелесе, на которых показана актриса с мужчиной, предположительно Франко. Адвокат сказал, что интимная встреча между парой произошла спустя несколько часов после последнего инцидента с предполагаемым насилием, когда в квартиру была вызвана полиция.
Адвокат Херд заявил, что ее внебрачные отношения не являются «оспариваемым вопросом в заявлении по делу»
, заметив, что кадры видеонаблюдения из лифта пентхауса в течение некоторого времени были широко доступны онлайн.
В свою очередь и Депп не так чист, каким выставляет его адвокат Шерборн. Ранее издание The Sun
опубликовало материал о том, что Депп применял насильственные действия по отношению к супруге под воздействием экстази и алкогольных напитков. Издание ссылалось на утверждения самой Эмбер. Депп обвинил издание в клевете, однако отказался предоставить личную переписку в рамках иска против издания. Адвокаты The Sun попросили судью прекратить дело. Об этом сообщает Variety
.
Также отмечается, что Депп писал сообщения своему помощнику, через которого пытался получить наркотические вещества. Если данная информация подтвердится, это может сильно пошатнуть позицию актера в деле против супруги, пишет издание.
В свою очередь, адвокат актера Дэвид Шерборн утверждает, что личная переписка не имеет отношения к утверждениям Херд, а значит насильственных действий над супругой Депп не совершал.
обсуждение >>