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Эмбер Херд уличили в связи с Джеймсом Франко

3 июля
2020 год

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3 июля 2020
Страсти между Эмбер Херд и Джонни Деппом всё никак не утихнут. В 2016 году Эмбер подала заявление на развод, обвинив Джонни в домашнем насилии. Он же в свою очередь подал ответный иск, заявив, что Эмбер изменяла ему. Херд настояла на том, чтобы Депп прошел психиатрическую экспертизу, после чего он предоставил доказательства того, что Эмбер его избивала.

Эмбер Херд уличили в связи с Джеймсом Франко

На этот раз выяснилось, что Эмбер действительно крутила интриги на стороне. Адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в изменах, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и актером Джеймсом Франко, когда она все еще официально была женой Деппа. Об этом сообщает Sky News.

Дэвид Шерборн, адвокат Деппа, отметил, что свидетельство «множественных интрижек» имеет отношение к делу, ведь оно доказывает «ложный мотив» предполагаемого насилия, которому якобы подвергалась Эмбер. Херд заявляет, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна. Однако и сама была отнюдь не «белой овечкой». Сейчас решается, будет ли дело продолжаться. Шерборн также сослался на кадры от 22 мая 2016 года с камер видеонаблюдения, расположенных в пентхаусе Деппа и Херд в Лос-Анджелесе, на которых показана актриса с мужчиной, предположительно Франко. Адвокат сказал, что интимная встреча между парой произошла спустя несколько часов после последнего инцидента с предполагаемым насилием, когда в квартиру была вызвана полиция.

Адвокат Херд заявил, что ее внебрачные отношения не являются «оспариваемым вопросом в заявлении по делу», заметив, что кадры видеонаблюдения из лифта пентхауса в течение некоторого времени были широко доступны онлайн.

В свою очередь и Депп не так чист, каким выставляет его адвокат Шерборн. Ранее издание The Sun опубликовало материал о том, что Депп применял насильственные действия по отношению к супруге под воздействием экстази и алкогольных напитков. Издание ссылалось на утверждения самой Эмбер. Депп обвинил издание в клевете, однако отказался предоставить личную переписку в рамках иска против издания. Адвокаты The Sun попросили судью прекратить дело. Об этом сообщает Variety.

Также отмечается, что Депп писал сообщения своему помощнику, через которого пытался получить наркотические вещества. Если данная информация подтвердится, это может сильно пошатнуть позицию актера в деле против супруги, пишет издание.

В свою очередь, адвокат актера Дэвид Шерборн утверждает, что личная переписка не имеет отношения к утверждениям Херд, а значит насильственных действий над супругой Депп не совершал.
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