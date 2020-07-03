Мирослава Карпович прокомментировала волну ненависти из-за слухов о её романе с Прилучным

Как только в прессе появились слухи
о романе Павла Прилучного
и Мирославы Карпович
, привыкшие к Агате Муцениеце
поклонники Прилучного не смогли справиться со своими чувствами и затравили Карпович в социальных сетях. На звезду сериала «Папины дочки»
посыпались оскорбления и заверения в том, что она не подходит в пару к Прилучному. Долгое время Мирослава не реагировала на происходящее, но по просьбе издания «СтарХит»
дала небольшой комментарий, в котором поблагодарила своих недоброжелателей за содействие резкому росту её популярности в соцсетях.
«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!»
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