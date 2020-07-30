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«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
Судебные страсти между Деппом и Херд всё никак не утихают. Чуть больше недели назад, актер заявлял, что не мог ударить свою жену, а на днях закончился судебный процесс Деппа с изданием The Sun, которое Джонни обвинил в клевете. Вот только и на этот раз всё не стало понятнее.

«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun

Адвокат издания считает, что причины конфликтов Деппа с его женой заключались в «глубоком женоненавистничестве» Джонни. Адвокат также добавила, что актер «провел свою жизнь в окружении стареющей группы мужчин с алкоголем и наркотиками», и когда женился на Херд, произошло «столкновение культур и поколений».

Хотя судебные разбирательства закончены, на вынесение решения по делу может уйти от нескольких недель до трех месяцев. Эксперты считают, что в случае победы Депп все равно не сможет отсудить крупную сумму денег. Уточняется, что максимальная сумма, на которую он может рассчитывать, составляет 388 тысяч долларов. При этом подобные цифры крайне редко встречаются в делах о клевете. Победа артиста также будет означать, что The Sun больше не сможет выдвигать клеветнические обвинения против него.

Юрист Райан Данливи пояснил, что в случае проигрыша Деппу придется заплатить много денег. Он должен будет покрыть как свои судебные издержки, так и издержки таблоида. Речь может идти о семизначной сумме. Адвокат Деппа также добавил, что дело совсем не в деньгах, а в репутации, которую актер хотел бы себе вернуть.

«Ему было важно очистить свое имя от этого ужасного обвинения. Он потерял не меньше, чем все, я имею в виду его репутацию. Речь не о деньгах».

«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun

Проблемы с репутацией сейчас скорее испытывает Эмбер, которую фанаты Джонни во время ее выступления у суда встретили, скандируя «лгунья». Многие выкрикивали фразу: «Мужчины тоже могут быть жертвами». Эмбер же в свою очередь рассказывала, как ей было тяжело выносить все подробности частной жизни на всеобщее обозрение.

«Было невероятно больно вновь переживать те тяжелые времена, наступившие во время разрыва наших отношений, оправдывать свои мотивы, вспоминать самые болезненные подробности моей жизни с Джонни. Рассказывать их в суде и транслировать на весь мир. Я продолжаю придерживаться своих показаний и верю в справедливость британской судебной системы».

Эмбер тем не менее продолжила делиться подробностями ссор с Джонни, заявляя, что он угрожал ей убийством. Депп был одержим ее внешностью, поэтому запрещал ей носить откровенные наряды, называя ее «шлюхой, жаждущей славы».

«Некоторые наши ссоры были настолько серьезными, что я боялась, что он убьет меня: намеренно или просто потеряв контроль. Он много раз открыто угрожал мне убийством, особенно на финальном этапе наших отношений. Физическое насилие включало в себя удары кулаками, пощечины, пинки и удушение. Он бросал в меня вещи, дергал за волосы и толкал на землю. Он швырялся в меня чем попало, чаще всего стеклянными бутылками. Он сказал, что единственный выход — это смерть».

«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun

В суде также зачитали личную переписку актрисы и ее экс-бойфренда Илона Маска. Как сообщает Insider, Маск предлагал подруге круглосуточную охрану и говорил, что она ему очень нравится.

«Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься»

Издание Mirror сообщает, что Маск тоже судился с актрисой. Причиной стали замороженные эмбрионы.

Погибшая в мае этого года мать артистки Пейдж якобы рассказывала подруге своей второй дочери Дженнифер Хауэлл, что миллиардер хотел избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с бывшей возлюбленной. Эмбер в свою очередь хотела оставить их. Хауэлл также передала слова матери Эмбер Херд, которая сравнивала Маска с Джонни Деппом. По словам женщины, Депп, которого Херд обвиняла в домашнем насилии, был ангелом и святым по сравнению с Илоном Маском.

Сам Маск успел прокомментировать слухи об интриге, заявив, что ничего такого у него с Эмбер Херд не было.

«У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь… И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле… Если же Джонни захочет драки, дайте мне знать».

Также в суде показали видеозапись того, как Эмбер встречается с другим своим предполагаемым любовником - актером Джеймсом Франко, с которым ее уже ранее уличили в связи. Запись датируется 2016 годом, на ней показано, как Джеймс заходит в апартаменты Деппа - на тот момент пара еще состояла в браке. Эмбер сообщила, что Франко увидел на ней побои и зашел в дом.

«Он увидел меня и сказал:«Боже мой, что с тобой случилось?» И я впустила его».
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«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun фотографии
«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun фотографии
«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun фотографии
«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun фотографии
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