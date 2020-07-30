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«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн сравнила голливудских агентов с сутенерами. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке

Звезда «Зачарованных», уже осудившая однажды поддерживающих насилие, заявила, что ей не нравилось работать в кинематографе, а Голливуд был лишь средством достижения ее целей. Людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она назвала социопатическими хищниками, которые смотрели на красивых актрис так, будто они слабые газели.

Роуз вспомнила, что агент Лесли Зиберт попросила ее поменьше разговаривать на деловых встречах, чтобы не смущать присутствующих там мужчин своим словарным запасом. Актриса надеется, что теперь Зиберт более серьезно относится к своим клиентам и уважает их.

«Остановите это. Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведя переговоры о том, как долго моя правая грудь может быть на экране. Санкционированное сутенерство, скажу я вам».
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«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке фотографии
«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке фотографии
«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке фотографии
«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: Роуз Макгоуэн об отношении к актрисам в Америке фотографии
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