«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки»

В свежем интервью британской газете Today Роберт Паттинсон
вспомнил о неловком моменте, который с ним приключился во время проб на роль вампира Эдварда Каллена.
Роберт, ранее уже рассказывавший о пробах
, вспомнил еще один конфуз. На кинопробы он «Сумерек
» принес с собой гитару по просьбе агента. Однако играть на ней Паттинсон не собирался, чем смутил всех присутствующих.
«Я должен был сыграть в сцене, в которой Эдвард держит гитару… Мой агент тогда сказал мне: «Возьми с собой гитару на прослушивание». Когда я вошел в комнату, они мне сказали: «О, ты принес с собой гитару. Должно быть, ты хочешь исполнить нам песню». Я в этот момент подумал: «Нет. Это наихудшее решение в моей жизни». Я ответил, что не собираюсь играть. Они удивились: «Ты принес ее только для того, чтобы подержать в руках? Зачем ты пришел с гитарой?» В этот момент вся моя уверенность в себе вылетела в трубу. Это было самое ужасное прослушивание в моей жизни. Помню, я позвонил родителям и сказал: «С меня хватит. Больше не могу себя мучить». А на следующий день мне дали роль».
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