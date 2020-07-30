Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки»

30 июля
2020 год

Лайфстайл >>
30 июля 2020
В свежем интервью британской газете Today Роберт Паттинсон вспомнил о неловком моменте, который с ним приключился во время проб на роль вампира Эдварда Каллена.

«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки»

Роберт, ранее уже рассказывавший о пробах, вспомнил еще один конфуз. На кинопробы он «Сумерек» принес с собой гитару по просьбе агента. Однако играть на ней Паттинсон не собирался, чем смутил всех присутствующих.

«Я должен был сыграть в сцене, в которой Эдвард держит гитару… Мой агент тогда сказал мне: «Возьми с собой гитару на прослушивание». Когда я вошел в комнату, они мне сказали: «О, ты принес с собой гитару. Должно быть, ты хочешь исполнить нам песню». Я в этот момент подумал: «Нет. Это наихудшее решение в моей жизни». Я ответил, что не собираюсь играть. Они удивились: «Ты принес ее только для того, чтобы подержать в руках? Зачем ты пришел с гитарой?» В этот момент вся моя уверенность в себе вылетела в трубу. Это было самое ужасное прослушивание в моей жизни. Помню, я позвонил родителям и сказал: «С меня хватит. Больше не могу себя мучить». А на следующий день мне дали роль».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»
Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом
Кристен Стюарт рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном
Поиск по меткам
юмор
персоны
Роберт Паттинсон
фильмы
Сумерки

фотографии >>
«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки» фотографии
«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки» фотографии
«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки» фотографии
«Это наихудшее решение в моей жизни»: Роберт Паттинсон о конфузе на пробах в «Сумерки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гражина Баландите
27 июля ушла из жизни актриса Гражина Баландите.
Оливия де Хэвилленд
25 июля ушла из жизни актриса Оливия де Хэвилленд.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Вера Марецкая
Людмила Плотникова
Олег Попов
Александр Пятков
Дарья Сазонова
Любовь Соколова
Леонид Якубович
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Бен Чаплин
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Фея
драма, фэнтези
Россия, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Лесси. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2020
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Русалка в Париже
комедия, мелодрама, фэнтези, экранизация
Франция, 2020
Хэппи-энд
комедия
Россия, 2020
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Махинаторы
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен