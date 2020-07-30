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«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
Деми Мур стала новой гостьей шоу Джесса Кагла. В беседе с ведущим актриса затронула важную тему любви к себе и рассказала, что долгое время страдала из-за низкой самооценки. Деми вспомнила три своих брака, с музыкантом Фредди Муром и актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, и призналась, что во всех этих отношениях постоянно пресмыкалась перед мужчинами.

«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях

Деми считает, что научиться любить себя – это долгий процесс. Сама она очень долго стремилась заполучить любовь окружающих, не испытывая любви к себе. Это было неправильным решением.

«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя и принимать таким, какой ты есть. Что касается меня, то я столько раз пыталась изменить себя в отношениях, чтобы соответствовать идеалу, который нарисовал себе партнер. Мы будто приучены стремиться быть желанными для кого-то, при этом не имея своих собственных мечтаний и интересов».

При этом Деми Мур считает, что важно работать над отношениями.

«Прекрасно, когда люди вместе проходят через все трудности и отдают своей любви все, что у них есть. Однако у вас не получится сделать это без искренних чувств и принятия самого себя».

Деми вспомнила, как справилась с наркозависимостью, о которой писала в своих мемуарах. Большую поддержку ей оказал Джоэл Шумахер, режиссер картины «Огни святого Эльма».

«Я всегда буду ему очень благодарна, ведь, говорят, люди со стороны видят тебя лучше, чем ты сам. В каком-то смысле он сделал это и для себя. В тот момент Джоэл еще не бросил наркотики. Так что он сделал для меня то, чего пока не мог сделать для себя самого. Работа была единственной вещью, которая на тот момент что-то для меня значила. Я была недостаточно трезва, чтобы держать себя в руках, но надо было сниматься в фильме. Тогда Джоэл вместе с продюсерами картины протянул мне руку помощи. Я играла наркоманку и при этом была абсолютно чиста. Это дало мне новые возможности для поисков себя».
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«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях фотографии
«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях фотографии
«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях фотографии
«Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя»: Деми Мур о гармоничных отношениях фотографии
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