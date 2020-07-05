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Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте

5 июля
2020 год

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5 июля 2020
Вернувшаяся из карантина рубрика «Блеск и нищета красных дорожек» потихоньку восстанавливает силу и возвращается к прежней форме: звёзды отечественного шоу-бизнеса, презрев осторожность, выползают на светские сборища после длительного перерыва. 1 июля на премьере аудиоспектакля «Пигмалион», поставленного Мобильным художественным театром, встретились вживую Любовь Толкалина, Андрей Малахов, Анна Чурина, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Любовь Толкалина с дочерью Машей

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Андрей Малахов

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Надежда Сысоева

Но чтобы не подвергать гостей опасности заражения, организаторы премьеры попросили прийти их в определенные часы в Noor Bar, что позволило избежать большого скопления людей в заведении. По прибытию гости скачали специальное приложение для прослушивания аудиоспектакля, и, надев наушники, отправились на прогулку по улицам летней Москвы, проделав путь от памятника Пушкину до фонтана у Большого театра. А после прогулки гости премьеры обсудили свои впечатления от спектакля на вечеринке в отеле Ararat Park Hyatt Moscow.

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Анна Чурина

Сюжет классической пьесы Бернарда Шоу переосмыслили писатель Михаил Зыгарь и сценарист Александр Незлобин. Действие аудиоспектакля перенесено из Лондона начала XX века в Москву XXI века. Банкир и министр в отставке, сидя за барной стойкой, обсуждают свою усталость от статичной погони за длинным рублём, когда их внимание привлекает известная инстаграм-блогерша. В попытке познакомиться с девушкой герои терпят крах - им не удаётся найти с ней общий язык, а её ценности и мировоззрение кардинально отличается от того, что дорого им. И тем не менее, герои решают последовать её примеру и попытаться жить здесь и сейчас.

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Михаил Зыгарь

Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ирина Шихман
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Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте фотографии
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