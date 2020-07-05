Блеск и нищета красных дорожек: Любовь Толкалина, Екатерина Варнава и Ингеборга Дапкунайте

Но чтобы не подвергать гостей опасности заражения, организаторы премьеры попросили прийти их в определенные часы в Noor Bar, что позволило избежать большого скопления людей в заведении. По прибытию гости скачали специальное приложение для прослушивания аудиоспектакля, и, надев наушники, отправились на прогулку по улицам летней Москвы, проделав путь от памятника Пушкину до фонтана у Большого театра. А после прогулки гости премьеры обсудили свои впечатления от спектакля на вечеринке в отеле Ararat Park Hyatt Moscow.
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Анна Чурина
Сюжет классической пьесы Бернарда Шоу переосмыслили писатель Михаил Зыгарь и сценарист Александр Незлобин. Действие аудиоспектакля перенесено из Лондона начала XX века в Москву XXI века. Банкир и министр в отставке, сидя за барной стойкой, обсуждают свою усталость от статичной погони за длинным рублём, когда их внимание привлекает известная инстаграм-блогерша. В попытке познакомиться с девушкой герои терпят крах - им не удаётся найти с ней общий язык, а её ценности и мировоззрение кардинально отличается от того, что дорого им. И тем не менее, герои решают последовать её примеру и попытаться жить здесь и сейчас.
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