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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления

5 июля
2020 год

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5 июля 2020
Михаил Ефремов «сегодня заявил о невиновности в совершении ДТП». Об этом адвокат актера Эльман Пашаев сказал в интервью телеканалу «Москва 24».

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления

«То есть данное преступление он не совершал. Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер на своем автомобиле вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Прокуратура Москвы подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По этой статье актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления

В беседе с журналистами РБК юрист, представляющий интересы Ефремова, также сказал, что желание актера материально помочь семье погибшего «не значит, что он в чем-то виноват»

«Михаил Олегович, когда ранее сказал «я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев.

«Если Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, это не означает, что он в чем-то виноват», — заявил адвокат в беседе с РБК.

Позднее Эльман Пашаев опроверг свои же слова в разговоре с ТАСС. По его словам, Ефремов признает, что авария произошла с его машиной, но о признании вины вопрос не заходил.

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался», — пояснил Пашаев.

РБК попросил подтвердить Пашаева информацию, опубликованную ТАСС. Однако тот отказался.

«Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут. Я вам все говорил, как есть, больше нечего сказать, я не знаю, кто там что писал».

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, ранее заявил, что Ефремов все-таки пытается доказать свою невиновность. Экспертиза подтвердила исправность его автомобиля, но он уверен в обратном.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления

«Насколько мне известно, мнение Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», - сказал Добровинский.При этом он не пояснил, когда и где актер сделал подобное заявление. «Если, конечно, автомобилем управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», - добавил адвокат.

Адвокат Ефремова, в свою очередь, на вопрос о том, утверждал ли его подзащитный, что автомобиль был неисправен, сообщил, что «речи о неисправности не идет».
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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления фотографии
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления фотографии
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления фотографии
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